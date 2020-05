Michael Wendler: Seine neue Nase hatte Samstagabendshow-Premiere

Angeblich hat er schlecht Luft bekommen: Am Samstag hatte die neue Nase von Michael Wendler Samstagabendshow-Premiere. Doch noch eins ist aufgefallen: Eine Hakennase ist es jedenfalls nicht mehr.

Der Sänger und sein Social-Media-Kontrahent Oliver Pocher (42) waren am Samstag Gast in der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ (ist auch bei TV Now zu sehen).

Zum ersten Mal traten sie gemeinsam als Team in der Kinderquatsch-Primetime-Show von RTL an. Showmaster Thomas Gottschalk (69) kommentierte den Auftritt der „Überraschungsgäste“ dementsprechend. „Bis vor fünf Minuten waren wir die intellektuelle Speerspitze des Fernsehens. Und dann der Absturz.“

Die Nase blieb dran

Nach neun schrägen und mehr oder weniger lustigen Quiz- und Aktionsrunden führten Oliver Pocher und Michael Wendler knapp mit einem Punktestand von 4:5. Die beiden konnten das finale Duell („Wer fällt verliert“) schließlich für sich entscheiden und gewannen für ihre Alltagshelden der Obdachlosenhilfe „Kiezkneipe Kastanienwäldchen Berlin“ 40.000 Euro. Doch auch die Masken-Alltagshelden von Barbara Schöneberger und Günther Jauch gingen mit 10.000 Euro nicht leer aus (Familie Dahner aus Dahn näht in ihrer Freizeit Mund-Nasen-Masken und verteilt sie). Die Nase vom Wendler hat übrigens alle Spiele überstanden.

„Neue Nase, neues Glück“

Übrigens: Auf Instagram postete der Sänger in seiner Story jüngst das Ergebnis des Eingriffs von vor einer Woche, zeigte sich stolz von vorne und von der Seite. Dazu schrieb der 456-Jährige Verlobte von ‚Let’s Dance‘-Contestantin Laura Müller (19): „Neue Nase, neues Glück.“ Zuvor hatte er zur Notwendigkeit der Operation behauptet: „Ich bekomme seit einiger Zeit schwer Luft und das wird korrigiert“.