Michael Wendler: Seine Tochter Adeline sieht’s ganz gelassen

Der Wendler und seine nun Ex-Frau Claudia sollen sich nach ihrem Ehe-Aus gut verstehen, nachdem sie im Oktober ihr Ehe-Aus bekannt gaben.

Das ehemalige Paar hat die gemeinsame Tochter Adeline Norberg, die vor Kurzem auf ihrem Account auf Instagram enthüllte, was ihre Meinung die Zukunft der Beziehung ihrer Eltern ist: „Das ist nicht das erste Mal, dass sich Menschen trennen. Wenn man sich nicht mehr liebt, trennt man sich halt. Da muss man kein großes Drama draus machen.“

Claudia ist angeblich über’n Berg

Für die hübsche Tochter des Schlagersängers sei es auch kein Problem, dass ihr Vater mittlerweile mit der hübschen Laura Müller liiert ist, die ganze 28 Jahre älter ist als er. Und mit 19 Jahren ein Jahr älter als Adeline.

Quelle: instagram.com

Der Musiker und seine Ex-Partnerin gingen nach 29 gemeinsamen Jahren getrennte Wege und seit Januar ist der 47-jährige Frauenschwarm nun mit der 19-jährigen Laura in einer glücklichen Beziehung.

Die neue Freundin an der Seite des Sängers akzeptiert die verflossene Partnerin ihres Lieblings und auch Claudia soll keine Probleme damit haben, dass der Wendler wieder auf Wolke Sieben schwebt. In einem Gespräch mit ‚Promiflash‘ verriet Claudia, dass ihr Ex-Mann ein toller Vater und Ehemann war und dass sie in der Beziehung glücklich war.