Michael Wendler: Seine Villa in Florida steht zum Verkauf

Michael Wendler wohnt schon seit mehreren Jahren in den USA. (dr/spot)

31.08.2021 08:49 Uhr

Michael Wendler möchte offenbar seine Villa in Florida zu Geld machen. Das Anwesen in Cape Coral steht derzeit für 899.000 US-Dollar zum Verkauf.

Der Schlagersänger Michael Wendler (49) möchte sich offenbar von seiner Villa in Florida trennen. Zumindest steht diese derzeit unter anderem beim Online-Immobilienmakler Realtor.com zum Verkauf, wie zunächst die „Bild“-Zeitung berichtete. Das Anwesen ist dort in einer Annonce für einen Preis von 899.000 US-Dollar (rund 760.000 Euro) inseriert.

In der Anzeige heißt es, dass es sich um ein Anwesen mit drei Garagen, drei Schlaf- sowie zwei Badezimmern handele. Außerdem ist von einem „übergroßen“ Grundstück und einem „modernen Grundriss“ die Rede. Die Villa sei unter anderem mit einer Bootsanliegestelle und einem Pool ausgestattet, wie auch die Bilder verraten.

Verkauf wäre großer Gewinn für Michael Wendler

Interessant ist außerdem die in den USA obligatorisch veröffentlichte Preisentwicklung der Villa. So wurde sie zuletzt im Jahr 2017 von Wendler für 474.900 US-Dollar (rund 400.000 Euro) erworben. Eine Veräußerung für nun 899.000 US-Dollar wäre also für den Sänger ein großer Gewinn.

Wendler wohnt momentan auf dem rund 1.400 Quadratmeter großen Anwesen in der Stadt Cape Coral gemeinsam mit seiner Frau Laura Müller (21). Seit 2016 lebt der Schlagerstar bereits in den USA.