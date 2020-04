Michael Wendler: So viel kostet der Hochzeits-Deal mit dem Fernsehen?

Michael Wendler und Laura Müller haben sich verlobt. In der Öffentlichkeit präsentieren sich der wundervolle Schlagersänger und die hinreißende 19-Jährige stets schwer verliebt, weswegen es wohl nur noch eine Frage der Zeit war, ehe der Wendler die Frage aller Fragen stellt.

Doch wer glaubt, dass sich die beiden im engen Kreise das Ja-Wort geben wollen, täuscht sich. Eine heimliche Hochzeit würde schließlich ganz und gar nicht zu dem Paar passen, das sein Liebes-Glück immer und überall zur Schau stellt.

Quelle: instagram.com

Die Sache mit dem Ring

Das jüngste Beispiel hierfür dürfte wohl die Verlobung sein, denn der Sänger ging nicht irgendwo auf die Knie, sondern in Köln, vor traumhafter Kulisse mit dem Dom und einem RTL-TV-Team im Hintergrund. Den Ring hat sich der Musiker übrigens nicht nur 59 Euro kosten lassen, sondern nach Informationen der ‚Bild‘-Zeitung handelt es sich bei dem funkelnden Schmuckstück um ein Unikat aus 750er Weißgold, im Wert von rund 30.000 Euro. Bei den Steinen handelt es sich angeblich um 86 Brillanten mit jeweils 0,03 Karat.

Die Schnäppchen-Version hingegen, die der Hersteller „Rauschmayer“ für 59 Euro anbietet, wird aus 925er Silber gefertigt und mit synthetischen Steinen besetzt. Und auch hier ist es kein Zufall, dass das Mädel ausgerechnet einen Tag nach der Verlobung für die Billigversion Werbvung macht. Alles also von langer Hand professionell eingefädelt.

Hochzeit in Las Vegas?

Wie das Traumpaar bereits bestätigt hat, wird die Hochzeit im Fernsehen übertragen, doch das hat wohl seinen Preis. Wie die ‚Bild‘-Zeitung zu wissen glaubt, soll der 47-Jährige die TV-Rechte an RTL abgetreten haben – angeblich für 750.000 Euro. Was der Sender natürlich nicht bestätigen will. Was der Sender dann noch an Reisekosten und überhaupt für die ganze Ausstattung hinblättern muss, bleibt ebenso ein Geheimnis. Fakt ist, dass RTL eine Gegenrechnung aufmachen wird, die Übertragung muss schon ordentlich Gewinn abwerfen. Die Kohle dafür holt man sich natürlich durch fette Werbeblöcke rein.

TV-Branche vor tiefen Einschnitten

Doch angesichts der Corona-Krise wird es spannend, wer noch Geld hat, um im Umfeld einer Wendler-Hochzeitsshow werben will und vor allem – kann! Die Sender werden vor massiven Finanzproblemen stehen und da wird man in Zukunft zweimal hingucken, wofür man Millionen ausgibt. Insofern werden große Produktionen wackeln, angefangen vom Sommerhaus der Stars, Bachelor, über GNTM, Promi Big Brother bis hin zum Dschungelcamp. Der derzeitigen Stillstand der Weltwirtschaft wird sich rächen. Zur Erinnerung: Schon wegen der damals im Vergleich zu heute geradezu lächerlichen Finanzkrise strich RTL das Dschungelcamp!

Und so kommt es gelegen, eine Sendung mit zwei Reality-Darstellern wie Wendler und Müller richtig groß aufzublasen zu TV-Events. Solange noch Geld da ist.

Läuft alles glatt, findet die Trauung am 2. August in Las Vegas statt, vorausgesetzt, dass sich die Corona-Lage bis dahin beruhigt hat.