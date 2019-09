Michael Wendler und Laura: „Ja, wir möchten eine Familie gründen“

Hilfe, meint es Michael Wendler doch ernst mit der 28 Jahre jungwerden Laura Müller aus dem ostdeutschen Stendal? Offenbar will das putzige Pärchen tatsächlich Nachwuchs!

Bei Instagram veranstaltete die 19-Jährige gerade mal wieder eine Mini-Fragerunde mit Fans. Da schrieb jemand „Ihr seid so ein schönes Paar. Plant ihr auch eine Familie?“ Müllers Antwort: „Vielen Dank, Ja, wir möchten in den nächsten Jahren eine Familie gründen“. Was der Wendler, der eine 18-jährige Tochter hat, dazu sagt, ist nicht überliefert.

Quelle: instagram.com

„Sie ist ganz zufrieden“

Laura gestand jüngst im Interview mit RTL, dass der Schlagersänger offenbar ihr Lehrer in vielen Dingen war und ist: „Michael ist mein erster Freund in allen Dingen“. Der ergänzte, was er so einbringe in die neue Beziehung.„Einfühlvermögen und so viele Dinge, die erstmal reifen müssen. Und bei mir sind sie gereift und die biete ich ihr jetzt praktisch an. Und ich glaube, sie ist ganz zufrieden.“

Michael Wendler (eigentlich Michael Skowronek) hatte im Oktober 2018 die Trennung von seiner Ehefrau Claudia Norberg verkündet – und das nach 29 gemeinsamen Jahren. Viele dachten an einen PR-Gag, weil Wendler und Müller doch reichlich neuen Stoff in der Auswanderer-Doku ‚Goodbye Deutschland‘ und ähnlichen Formaten boten.

Womöglich werden die Skeptiker eines besseren belehrt…