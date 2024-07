Großer Star in Italien Schauspielerin Maria Rosaria Omaggio stirbt mit 67 Jahren Maria Rosaria Omaggio wirkte in ihrer Heimat Italien in mehr als 40 Film- und Fernsehproduktionen mit. Internationale Bekanntheit erreichte sie durch „Walesa. Der Mann aus Hoffnung“ von Andrzej Wajda. Jetzt ist die Schauspielerin gestorben.