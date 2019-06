Michael Wendler und Teenie-Laura: Nee, oder – ein Baby?

Mittwoch, 19. Juni 2019 21:26 Uhr

Schlagersänger Michael Wendler wurde mit seiner süßen ostdeutschen Freundin Laura Müller offenbar beim Baby-Klamotten-Shopping erwischt.

Der 46-Jährige sorgt mit seiner Beziehung zu seiner 18-jährigen Freundin schon seit Monaten immer wieder für Schlagzeilen. Für beide ist es die ganz große Liebe und deshalb ist auch die Familienplanung ein großes Thema für die Turteltauben. Möglicherweise haben sie nun den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung gewagt.

„Ich hätte gerne noch einen Jungen, also so einen kleinen Wendler“, verriet Michael erst kürzlich gegenüber ‚RTL‘. Auch seine Liebste Laura denkt bereits über eigenen Nachwuchs mit ihm nach. „Also an mir soll es um Gottes willen nicht liegen. Also ich bin über beide Ohren verliebt und kann es immer kaum fassen, dass man jemanden findet, der einen wirklich so anspricht und so das Herz berührt, dass man gar nicht mehr ohne den anderen will und gar nicht mehr ohne den anderen kann“, so die Schülerin im Gespräch mit dem TV-Sender.

Fakt oder Fake?

Laut einem Bericht der deutschen Skandal-Postille ‚InTouch‘ könnten sie ihre Worte nun in die Tat umgesetzt haben. Denn in Mallorcas Hauptstadt Palma erwischte n Kollegen des Hamburger Magazins ‚Closer‘ die beiden beim Betreten eines Baby-Geschäfts. Im ‚Bebe Planet‘, so der Name des Ladens, gibt es alles, was werdende Eltern benötigen: Fachlektüre, Babynahrung, Kinderwagen, Spielzeug und auch Kleidung für Schwangere.

Was die zukünftigen ‚Das Sommerhaus der Stars‘-Teilnehmer dort gekauft haben ist jedoch unklar.

Aber vielleicht haben die beiden das auch abgesprochen mit der Journaille. Bringt schließlich wieder Schlagzeilen.