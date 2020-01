Michael Wendler will Pfändung vermeiden: „Das Meiste ist lächerlich“

Der Wendler beteuert in einem Video, alle Forderungen an ihn anstandslos begleichen zu wollen. In einem Instagram-Livestream versicherte der Schlagerstar seinen Fans jetzt, dass er ganz sicher keine finanziellen Probleme habe und dass er demnächst alle rechtmäßigen Rechnungen bezahlen wolle.

Zuvor war bekannt geworden, dass das Land Nordrhein-Westfalen über eine Million Euro an Steuernachzahlungen von dem ‚Sie liebt den DJ‘-Interpreten forderte. Michael Wendler schuldete dem Finanzamt Wesel angeblich einen Betrag in sechsstelliger Höhe und sobald er deutschen Boden betrete, könnte ihm eine Pfändung drohen, behauptete am Dienstag die ‚Bild‘-Zeitung. Die deutschen Zollbehörden seien mit der Vollstreckung des Betrages beauftragt worden, sobald er deutschen Boden betrete.

Quelle: instagram.com

Nicht immer alles glauben

Über seine derzeitige Situation erklärt der Musiker in einer 15-minütigen Fragerunde: „Ich wurde so oft schon darauf hingewiesen, meine Steuern und Rechnungen zu bezahlen. Ich werde jede Forderung bezahlen. Manche größeren Forderungen dauern etwas länger.“ Wendler glaube, „alles wird gelöst“. Außerdem legt der Schlagersänger, der mit der 19-jährigen Laura Müller liiert ist, seinen Fans nahe, nicht immer alles zu glauben, was in den Medien über ihn berichtet wird: „Presseberichte oder die Aufmerksamkeit zu meiner Person hat es immer gegeben. Jedes Jahr gibt es etwas Neues. Das Meiste ist lächerlich und da kann man drüber stehen.“

Besonders interessierte die Fans jedoch offenbar, ob der Sänger das diesjährige Dschungelcamp verfolgt hat, bei dem seine Ex-Frau Claudia Norberg als Kandidatin auftrat. Da bleibt der 47-Jährige jedoch eiskalt. Er verrät: „Ich hab das Dschungelcamp dieses Jahr nicht verfolgt. Es waren dieses Jahr nicht so interessante Charaktere dabei. Auch weil meine Ex dabei gewesen ist, vielleicht gerade deswegen.“