07.01.2021 20:00 Uhr

Michael Wendler „wird nie wieder auf einer Bühne stehen und Geld verdienen“

Michael Wendlers Karriere als Schlagersänger scheint zu enden, bevor sie überhaupt jemals richtig begonnen hat. Ex-Manager Markus Krampe prophezeit dem Skandalvogel nämlich, dass sich seine Laufbahn als Musiker mit dem verheerenden medialen Echo der vergangenen Tage erledigt hat.

Michael Wendler (48) ist am Ende. Nur ist das offensichtlich noch immer nicht bei ihm angekommen.

Lediglich seine Ehefrau, Schulabbrecherin Laura Norberg (20), hat bislang noch nicht das Weite gesucht. Anders als Michaels Ex-Manager Markus Krampe, der bereits im vergangenen Jahr die Zusammenarbeit mit dem Coronaleugner- und Lügner beendet hat.

Michael Wendler ist sich keiner Schuld bewusst

Ähnlich wie auch bei seinen Gläubigern schaltet der Telegram-Komiker bei all den berechtigten Vorwürfen, die er sich zurzeit anhören muss, noch auf Durchzug. Anstatt endlich einsichtsvoll klein beizugeben, postet der 48-Jährige auf Instagram und natürlich auch auf seiner Lieblings-Plattform Telegram weiterhin munter Verschwörungstheorien. Wann setzt sich dieser Mann endlich in die Tonne und wartet darauf vom Müllwagen abgeholt zu werden?

Keine Ahnung von der deutschen Geschichte

Mit seiner Holocaust-Relativierung und dem unterirdischen Vergleich der notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie mit einem KZ hat das ohnehin schon verheerende mediale Echo nochmal ganz neue Dimensionen angenommen. Gegenüber der “Bild“-Zeitung mutmaßt sein Ex-Manager Markus Krampe jetzt: “Ich glaube nicht, dass er sich der Tragweite dieser Äußerungen bewusst ist… Ich glaube nicht, dass er sich bisher groß mit der deutschen Geschichte beschäftigt hat und da einfach mal was rausgehauen hat, von dem er keine Ahnung hat.“

Wird der Wendler jemals wieder Geld verdienen?

Dass Michael Wendler mit sofortiger Wirkung aus den bisher aufgenommenen DSDS-Folgen geschnitten wird, steht bereits fest. Doch Krampe prophezeit dem 48-Jährigen noch weitere Konsequenzen: “Ich glaube, dass Michael Wendler nie wieder auf einer Bühne stehen wird. Er wird nie wieder in einer Fernsehsendung zu sehen sein und nie wieder Geld verdienen.“ Insbesondere Letzteres wäre für den ohnehin schon schwer verschuldeten Wendler fatal.

Ex-Manager vermutet das Aus bei Instagram

“Kurzfristig wird sein Instagram-Kanal geschlossen werden. Dann wird er sein Kram nur noch auf Telegram mit Gleichgesinnten teilen… Ich glaube aber, dass es das für die breite Masse war“, nimmt der Musik-Manager an. “An dem Beispiel kann man mal sehen, dass so ein kleiner Schlagersänger so ein großes Format wie DSDS zum Wanken bringt. Das hätte man sich niemals vorstellen können.“

DSDS muß bis Samstag kräftig schneiden

Im Gegensatz zum Wendler steht die Castingshow aber noch lange nicht vor ihrem Aus. Stattdessen steht das Produktionsteam nur vor der unglaublichen Herausforderung, den Juror wegen des enormen Shitstorms nach dem unsäglichen KZ-Vergleich aus allen Folgen zu schneiden, in denen er noch zu sehen war. Gegenüber “t-online“ erklärt Claus Richter, Leiter Kommunikation RTL Television: „Die Korrekturen erfolgen sowohl grafisch als auch im Ton…“Klar ist, dass sich nicht nur Cutter an die Arbeit machen… Gegebenenfalls werden sich die Eingriffe auch auf die Sendelänge auswirken“, kündigt er zudem an. D.h. die Show wird kürzer. Auch besser so.

Wie es mit den Kandidaten weitergeht, die durch Michael Wendlers Stimme weitergekommen sind, steht aber noch nicht fest. Richter dazu: “Wie das genau aussehen wird, bleibt sicher bis kurz vor der Ausstrahlung spannend“.