Mittwoch, 7. August 2019 15:27 Uhr

Michael Wendler wird von seiner Tochter verteidigt. Adeline Norberg verfolgt den Auftritt ihres Vaters in ‚Das Sommerhaus der Stars‘ mit großem Interesse. Was aber hält sie davon, dass der Schlagerstar und seine Freundin Laura Müller so offen miteinander turteln?

Das Paar machte klar, dass es seine Liebe nicht vor der Welt verstecken will – genauso wenig wie intime Zärtlichkeiten. Der umstrittene Sänger sucht während der Show immer wieder Körperkontakt mit seiner Liebsten, greift ihr an den Hintern oder massiert ihre Brüste. Adeline findet jedoch nichts Ungewöhnliches an dem Auftritt ihres Papas.

„Ich lebe schon 17 Jahre unter einem Dach mit diesem Mann. Das ist nichts Neues für mich. Er ist halt offen und deswegen bin ich da so offen“, stellt sie auf Instagram klar.

Quelle: instagram.com

„Wir feiern keine Swingerpartys“

Es sei deshalb gar nicht seltsam für sie, den 47-Jährigen unverhohlen über Sex reden zu hören. Und was sagt der ‚Sie liebt den DJ‘-Interpret selbst dazu? „Es ist nicht so unanständig bei uns, wie manche denken. Wir feiern hier keine Swingerpartys oder so“, so der Wendler.

Ab sofort können die Turteltauben ihre Zweisamkeit übrigens wieder privat genießen: Der Sänger und die 19-jährige Schülerin mussten das RTL-Sommerhaus verlassen.

Übrigens: Der Sommerhaus-Intriganten-Stadl ist nicht nur im dauerhaften Zoff- und Zankzustand, sondern auch im Quotenhoch. Auch in der vierten Woche werden neue Bestwerte aufgestellt: Im Schnitt sahen 3,88 Mio. Zuschauer die vierte Folge am Dienstagabend um 20.15 Uhr.