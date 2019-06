Michael Wendler: Wirkt sich Laura negativ auf seine Musikkarriere aus?

Donnerstag, 27. Juni 2019 19:55 Uhr

Seit Anfang des Jahres sind Michael Wendler (47) und Laura Müller (18) ein Paar. Seitdem scheint es die beiden nur noch im Doppelpack zu geben. Doch jetzt sind die Fans allmählich genervt davon.

Am Mittwoch kündigte Schlagersänger Michael Wendler auf Instagram ein Live-Video an, welches er heute Abend abhalten wollte. Allerdings ahnen die Fans des Ex-Dschungelcamp-Kandidaten bereits jetzt, dass Michael gemeinsam mit seiner Freundin Laura vor der Kamera stehen wird. Das wäre jedenfalls nichts Neues, denn die beiden gibt es seit Februar quasi nur noch im Doppelpack.

Allerdings sieht es nun so aus, dass die Fans des Wendlers genug von der nicht enden wollenden öffentlichen Turtelei haben. In den Kommentaren zu dem Bild auf dem der Sänger den Live-Stream ankündigt, fordern die Fans, dass sich Michael wieder öfter ohne seine Freundin zeigen sollte.

Zwischen den beiden liegen schließlich 29 Jahre Unterschied. Michael könnte also locker der Vater der ostdeutschen Abiturientin sein. Der große Altersunterschied sorgte bislang immer wieder für Hater-Kommentare im Netz. Allerdings stellten sich die Fans des Sängers bisher stets schützend vor ihn und forderten die Hater dazu auf, den Altersunterschied zu akzeptieren.

Fans sorgen sich um seine Karriere

Nun scheint die Stimmung jedoch auch bei den Anhängern von Wendler zu kippen. Der 47-jährige präsentiert sich kaum noch alleine. Das reicht seinen Fans jetzt. In den Kommentaren schreiben sie: “Bitte bitte ohne Laura……Diese hat mir auch schon die Lust aufs neue Album genommen” .Wirkt sich Laura nun etwa noch negativ auf die musikalische Karriere von Michael Wendler aus?

“Lass Laura raus! Die möchte niemand sehen…Sie sollte sich lieber was ernsthaftes aufbauen, dann bekommt sie auch so ihre Anerkennung. Lass sie erstmal erwachsen werden! Was ihr privat macht, ist euer Ding. Aber lass sie hier – aus Deinem Projekt – raus… Sieh es bitte nicht als hate, sondern als kleinen Tipp” , so ein anderer Follower. Michaels Anhänger scheinen sich also ernsthaft um seine Karriere zu sorgen.

Bereits vor zwei Tagen kündigte Michael Wendler seinen Live-Stream in einem Video auf Instagram an. Schon da baten seine Abonnenten darum ein Live-Video ohne Laura Müller zu machen. Die meisten der Kommentare wurden zunächst wahrscheinlich von „dem Wendler“selbst gelöscht. Allerdings legten die Fans in Sachen Kommentare mittlerweile nach.

