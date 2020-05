Michael Wendlers Ansage: „Claudia soll sich nicht in unser Leben einmischen“

Vor wenigen Tagen wandte sich Claudia Norberg, Ex-Frau von Michael Wendler, via Instagram an ihn und seine Neu-Verlobte Laura Müller. Das hat einen ganz bestimmten Grund, der Nachname Norberg. Denn Michael nahm bei deren Hochzeit ihren Mädchennamen an und trägt ihn auch weiterhin.

Sollten Michael Wendler und Laura Müller heiraten und sie seinen Nachnamen annehmen, würde sie Laura Norberg heißen und das will Claudia unter allen Umständen verhindern. Auf Instagram schrieb die 49-jährige: „Ich möchte Euch beide darum bitten, bei der geplanten Hochzeit, nicht meinen Mädchennamen „Norberg“ zu übertragen bzw. zu verwenden. Ich trage für den Namen Verantwortung und bin es meiner Familie schuldig es zu verhindern, dass der Name an eine nicht „blutsverwandte“ Person übertragen wird.“

Quelle: instagram.com

„Sie muss lernen, was Scheidung bedeutet“

Der Wendler, der mit Laura auf Wolke Sieben schwebt, denkt gar nicht daran sich von seiner Ex etwas vorschreiben zu lassen und erklärt gegenüber RTL: „Ich glaube, dass meine Ex auch mal lernen muss, was Scheidung bedeutet. Wir wollen einfach nicht, dass sie sich in unser Leben einmischt. Als nächstes sagt sie noch, wie unsere Kinder zu heißen haben oder welche Farbe das Brautkleid von Laura haben muss. Das geht einfach zu weit!“

Für Michael geht die Forderung zu weit und deswegen sagt er weiter: „Es gibt tatsächlich viele Variationsmöglichkeiten, aber wir haben uns da noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Es sind noch so viele Steps bis zur Eheschließung und da werden wir uns nicht medial treiben lassen.“

Bei den Vorbereitungen können neugierige Fans die beiden begleiten. TVNOW zeigt ab dem 26. Mai immer dienstags jeweils zwei Folgen der 15-teiligen Doku-Soap „Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!“.