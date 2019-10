Michael Wendlers Ex Claudia: „Ich möchte keinen jüngeren Mann“

Nach der Trennung vor rund einem Jahr von seiner Ex Claudia Norberg (49), bandelte Sänger Michael Wendler (47) mit Laura Müller (19) an. Claudia ist seitdem Single und so langsam aber sicher bereit für eine neue Liebe.

„Es ist viel zu organisieren, wenn man nach so einer langen Beziehung alleine ist“, gesteht Claudia Norberg gegenüber RTL, trotzdem hält sie natürlich auch Ausschau nach dem richtigen Mann in ihrem Leben.

„Mir ist mein Alter bewusst“

Für ihren Zukünftigen hat sie genaue Vorstellungen und lässt es sich nicht nehmen, indirekt gegen ihren Ex und seine Neue auszuteilen. Sie erklärt: „Ich möchte keinen jüngeren Mann, ich möchte mich nicht jünger machen, als ich bin. Mir ist mein Alter bewusst und in welcher Lebensphase ich mich befinde. Ich möchte einen Partner finden, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen möchte. Da bin ich Realist. Der Altersunterschied sollte nicht zu groß sein.“

Der Seitenhieb hat gesessen, schließlich ist Wendlers neue Freundin 30 Jahre jünger als Claudia. Für sich sucht sie einen Seelenverwandten und sagt: „Ich bin in einem Alter, da spielt das Aussehen keine große Rolle mehr. Da muss Magie da sein. Die Charaktere müssen zusammen passen und man muss sich einfach verstehen.“

Bis sie ihren Traummann gefunden hat, wirft sich sexy Claudia in heiße figurbetonte Outfits und lässt ihre Reize spielen…