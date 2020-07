Mittwoch, 22. Juli 2020 09:38 Uhr

Michael Wendlers Tochter ganz begeistert von ihrer neuen Mutter

Michael Wendler und Laura Norberg haben sich vor rund einem Monat das Ja-Wort gegeben. Seitdem hat die Tochter des Schlagersängers also eine neue Mutter, die gerade einmal ein Jahr älter ist, als sie selbst. Doch wie kommt die Schülerin bisher mit der 19-Jährigen zurecht?

Da die Mädels ja im gleichen Alter sind, haben sie ähnliche Interessen, wie shoppen zu gehen oder sich die Nägel machen zu lassen. Das Verhältnis zwischen der Influencerin und Adeline müsste also bestens sein.

Wie Freundinnen

„Sie ist mir total ans Herz gewachsen. Die ist so lieb, so mega“, schwärmte die Tochter des Künstlers darum auch gegenüber der „Bild“-Zeitung. „Ich hätte mir keine bessere Frau für meinen Papa vorstellen können als Laura“, jubelte Adeline weiter. Außerdem fügte sie hinzu: „Ich lieb’ sie einfach, wir sind eine super Familie.“

Hochzeit muss verschoben werden

Dass Laura und Adeline bestens miteinander klar kommen, wird auch in der TVNOW-Doku „Laura & Der Wendler – Jetzt wird geheiratet“ deutlich. Dabei wurde das Paar während der Vorbereitungen auf die große Hochzeit begleitet, die eigentlich im August in Las Vegas hätte stattfinden sollen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Feier zuletzt abgesagt. Gegenüber RTL hat der 48-Jährige versprochen, dass es so oder so eine TV-Hochzeit geben wird. Vermutlich im September.

Sollte es in den USA nicht klappen, hat der Musiker noch einen Plan B: „Wenn es durch Corona nicht möglich ist, so zu heiraten, wie wir uns das vorgestellt haben, wäre eine Hochzeit in Europa der Plan B“, so der Wendler zu dem Fernsehsender.