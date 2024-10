Herzergreifende "Schlagerbooom"-Szenen Michelle: Gesungene Liebeserklärung von Freund Eric Philippi

Schlagerstar Michelle und Freund Eric Philippi nach der höchst emotionalen Silbereisen-Show. (tj/spot)

SpotOn News | 20.10.2024, 11:06 Uhr

Bei Florian Silbereisens "Schlagerbooom" flossen am Samstagabend reichlich Tränen. Eric Philippi machte seiner Freundin Michelle auf offener Bühne eine musikalische Liebeserklärung.

Bei so viel Leidenschaft und Emotion konnte selbst Moderator Florian Silbereisen (43) seine Tränen nicht zurückhalten. In seiner Sendung "Schlagerbooom 2024 – Alles funkelt! Alles glitzert!" widmete Eric Philippi (27) seiner Verlobten Michelle (52) am Samstagabend einen ganz besonderen Song, der die schwierige Geschichte ihrer Liebe erzählt.

Michelle von Änderung des Show-Ablaufs überrascht

Von Erics gefühlvollem Auftritt war die Schlagersängerin sichtlich überrascht. Gleich nach ihrer eigenen Bühnen-Performance nahm sie Moderator Silbereisen zur Seite und erklärte, dass sich am Ablauf der Live-Show eine Kleinigkeit geändert habe. Zu diesem Zeitpunkt ging Michelle davon aus, dass ihr 25 Jahre jüngerer Lebensgefährte, wie am Vortag geprobt, ein Lied aus seinem neuen Album "Wir bleiben noch" auf die Bühne bringen würde.

"9000 Tage" thematisiert Altersunterschied des Paares

Doch Silbereisen fuhr fort: "Er hat für dich einen ganz besonderen Song geschrieben, in dem es um die 9000 Tage geht, die du ihm im Leben voraus bist". Danach überließ er Eric Philippi die große Bühne, der sich im dunklen Anzug an einen Flügel setzte und das äußerst intime Liebeslied "9000 Tage" intonierte. Silbereisen, dem bewusst war, dass dies ein überwältigender Moment für Michelle sein würde, hielt die Schlagersängerin von der ersten Note an fest in seinem Arm.

Das Lied greift unverblümt die nicht selten oft kritisch kommentierte Liebesgeschichte des Paares auf, beginnt mit Zeilen wie "Wir wussten, wir haben uns gesucht und gefunden / Gefunden, was nicht jeder versteht" und gipfelt im Refrain in rührende Worte wie "Ich fühl Unendlichkeit / in jeder Sekunde mit dir".

Zum Ende seines Auftritts waren nicht nur Michelles und Erics Gesicht von Tränen überströmt, sondern auch das von Florian Silbereisen. Das Publikum belohnte Erics mutigen und bewegenden Auftritt mit begeistertem Applaus und viel Jubel.

Dieser postete gleich nach der Show auf Instagram einen Mitschnitt seines Auftritts und kommentierte ihn mit folgenden Worten: "Ich fühl Unendlichkeit, in jeder Sekunde mit dir! Und es ist an der Zeit, endlich allen zu zeigen, wie stark unsere Liebe ist und dass uns alles, was behauptet, gesagt oder geschrieben wurde, nur stärker gemacht hat. Glaubt keinen bösen Zungen und macht euch euer eigenes Bild! Ich liebe dich, Michelle."