Michelle hat sich ihre Brustimplantate entfernen lassen

16.02.2021 12:01 Uhr

Schlager-Star Michelle hat sich in den letzten Monaten stark verändert: zurück zur Natürlichkeit lautet das Motto auf vielen Ebenen. Was hinter dem Lebens- und Imagewandel steckt, verrät sie in einem Podcast.

Der Look von Schlager-Star Michelle (49) hat sich in den letzten Monaten stark verändert: Statt blond trägt sie nun ihre Naturhaarfarbe brünett, sie zeigt sich öfter ungeschminkt und auch die Proportionen an ihrem Körper haben sich neuerdings verändert. Im Podcast „Aber bitte mit Schlager“ erklärt die Sängerin, dass dahinter ein Reifeprozess stehe.

„Ich bin jetzt bald 50 und das kommt mit dem Alter und der Erfahrung, die man macht: Ich möchte einfach wieder bisschen mehr ich sein. Ich habe zum Beispiel meine Implantate rausmachen lassen“, so Michelle. „Ich brauche es nicht, ich möchte es nicht mehr, Plastik aus dem Körper raus!“ Die Implantate hatte sie sich vor 20 Jahren einsetzen lassen.

Hinter ihrem neuen Motto „Zurück zur Natürlichkeit“ steht ein ganzheitlicher Lebenswandel, so lebe sie mittlerweile auch komplett vegan: „Ich achte jetzt auf meinen Körper, ich bin mir selber wichtig und weiß heute, wer ich bin.“ Dieser „Reinigungsprozess“ macht auch vor ihrer Karriere nicht halt: Seit Februar 2021 lässt sie sich von Ex-Michael-Wendler-Manager Markus Krampe (44) vertreten. Ihr neues Album „Anders ist gut“ ist im Oktober 2020 erschienen.

(mia/spot)