07.01.2021 15:00 Uhr

Michelle Hunziker: Darum boykottiert sie die Waage!

Es ist wieder die große Diät-Zeit, in der viele Leute an ihrem Vorsatz arbeiten, endlich Gewicht zu verlieren und zum Sommer in der Traumfigur zu stecken. Nicht so Michelle Hunziker: Die hat ihren Weg schon gefunden!

Es ist Januar, und für viele Menschen auf der Welt beginnt das neue Jahr mit guten Vorsätzen. Der wohl häufigste: Abnehmen! Auch zahlreiche Stars und Sternchen starten 2021 mit Diäten. Nicht so Michelle Hunziker!

Sport und gute Ernährung

Statt wie viele eine Diät anzufangen, die dann häufig nur zeitweise läuft und selten zu langfristigem Erfolg führt, zählt die Blondine auf Sport und eine dauerhafte Ernährungsumstellung. Und das scheint Wirkung zu zeigen, denn mit ihren 43 Jahren hat Michelle Hunziker noch immer eine beneidenswert schlanke und straffe Figur.

Michelle boykottiert die Waage

In einem Interview mit der Gala erklärt Michelle, dass sie ihre Figur nicht anhand von Gewicht kontrolliert: „Unsere Waage benutzt nur mein Mann“. Schon seit knapp fünf Jahren hält sich die Fernsehmoderatorin an ihre Vorsätze, und es zahlt sich sichtbar aus. In der Vergangenheit teilte Michelle auch Trainingsvideos, mit denen sie ihre Traumfigur formt, wie sie sie haben möchte.

Fast Food für Michelle verboten

In einem älteren Interview mit der Gala verriet Michelle ihre Ernährungsgewohnheiten: Reis, Gemüse, Salat, gegrilltes Fleisch und Fisch. Nur am Wochenende gönnt die Schönheit sich mal etwas Süßes. Für sie gibt es nur einen Weg zum Erfolg: Disziplin. Darauf schwören auch zahlreiche andere Promis, wie Britney Spears und Khloé Kardashian.

Michelles Mann liebt die Waage

Der einzige Grund, weshalb bei Hunzikers also noch eine Waage steht, ist Männe Tomaso Trussardi. Der 37-Jährige arbeitet unter anderem als Model, entsprechend wichtig ist sein Aussehen für ihn. Laut Michelle wiege er sich täglich. „Er spricht sogar mit ihr [der Waage]!“, plaudert sie aus. Dabei hat er das gar nicht nötig, denn seine Figur ist ausgezeichnet! (AKo)