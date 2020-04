Michelle Hunziker: Schnipp, schnapp – Haare ab!

Die eine oder andere Frau muss in Corona-Zeiten zur Haarschneidemaschine greifen, um dem Liebsten, dem Bruder oder dem Schwiegersohn mal wieder einen ordentlichen Haarschnitt zu verpassen. So auch Michelle Hunziker.

Die Moderatorin hat während der Corona-Selbstisolation nämlich ein besonderes Talent für sich entdeckt. Das teilte sie natürlich auch mit ihren Fans auf Instagram.

Friseursalon-Stimmung bei Hunziker

Goffredo Cerza, der Freund ihrer Tochter Aurora Ramazotti, hat es offenbar nicht mehr ausgehalten und so musste die Schwiegermutter in spe zur Schere greifen. In dem Instagram-Video ist zu sehen, dass Hunziker offenbar besonders viel Wert darauf legt, dass von vorne bis hinten alles stimmt und die richtige Salon-Stimmung herrscht – inklusive Umhang.

Das Ergebnis kann sich am Ende sehen lassen. Neben dem Clip zu der ganzen Prodezur schrieb die Moderatorin: „Ich habe in Zeiten der Quarantäne eine neue Form der Entspannung für mich entdeckt. Ich schneide Haare!“

Die 43-Jährige fügte hinzu: „Mit Goffredos Haaren habe ich da ganz schön was riskiert. Aber am Ende habe ich mit ein paar Ratschlägen von @stefanomartorini ein exzellentes Ergebnis erzielt. Auri ist auch sehr begeistert!“ Martorini ist ein italienischer Starfriseur, der auch Michelles blonde Mähne schon oft unter der Schere hatte.