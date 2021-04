Michelle Hunziker: Heftiger Shitstorm nach Rassismus-Skandal im TV

Michelle Hunziker: Heftiger Rassismus-Eklat gegenüber Chinesen!

14.04.2021 14:39 Uhr

Michelle Hunziker hat sich einen sehr üblen Scherz im italienischen Fernsehen geleistet und kassiert einen heftigen Shitstorm. Jetzt meldet sie sich selbst zu Wort.

Moderatorin Michelle Hunziker ist sowohl in Deutschland, als auch in ihrer Heimat Italien eine gefragte Moderatorin. Dort leistete sie sich jetzt einen heftigen Fehltritt.

Rassistische Witze

Was war passiert? Michelle moderierte am Montag die italienischen Satire-Sendung „Striscia la notizia“. Dort besuchte ein Reporter einen angeblichen Ableger des chinesischen Senders „Rai“ in Peking.

Gemeinsam mit ihrem Kollegen Gerry Scotti fand es Michelle anscheinend sehr lustig, sich über Chinesen lustig zu machen und witzelte darüber, dass Chinesen kein „R“ aussprechen können und sagte anstatt „Rai“ die ganze Zeit „Lai“.

Mega-Shitstorm

Als wäre das nicht schon genug, setzten sie noch eins drauf: Gerry Scotti verzog mit seinen Händen seine Augen zu Schlitzen und auch Michelle tat es ihm kurz danach gleich. Währenddessen imitierte Michelle die chinesische Sprache!

Dieser TV-Auftritt wird nun, berechtigterweise, komplett zerrissen und die Instagram-Seite „Diet Prada“ veröffentlichte einen Post, der auf den Rassismus-Eklat aufmerksam macht.

Rassismus gegen Asiaten ein aktuelles Thema

Eigentlich ist Michelle Hunziker dafür bekannt, dass sie sich öffentlich für LGBTQ- und Frauen-Rechte einsetzt. Was sie diesmal zu diesem sozialen Ausfall geritten hat?

Rassismus gegen Asiaten ist ein aktuelles Thema, da nach dem Beginn der Corona-Pandemie, der seinen Ursprung in China hatte, vermehrt Rassismus gegenüber Asiaten ausgeübt wurde. Vor allem die Diskriminierung von chinesischen Touristen, Immigranten oder Bürgern mit chinesischem Hintergrund nahm zu. Gerade in Italien leben über 300.000 Chinesen oder Menschen mit chinesischen Wurzeln und gehört damit zu den größten chinesischen Communitys außerhalb des eigenen Landes.

Das sagt Michelle dazu

Jetzt hat Michelle sich bei Instagram dazu gemeldet und erklärt in einem Video: „Ich habe meinen Töchtern beigebracht, dass sich sich beieinander entschuldigen sollen, auch wenn die eine, die andere aus versehen verletzt hat. Es ist nur fair, wenn ich das auch mache“, beginnt sie das Video.

Und weiter: „Es tut mir sehr leid und ich entschuldige mich, wenn ich jemanden verletzt habe. Ich wiederhole meine Entschuldigung, an alle Communitys die ich beleidigt habe. Ich bin weit davon entfernt, eine Rassistin zu sein.“

Unter das Video schrieb sei: „Es tut mir sehr leid für das, was passiert ist und für die Menschen, die ich beleidigt habe, es war nicht meine Absicht. Ich bin einer positiven Veränderung verpflichtet und war immer gegen jede Art von Diskriminierung.“

Das sagen ihre Follower

Die Instagram-User und Follower der Moderatorin scheinen die Entschuldigung nur teilweise anzunehmen. Einer schreibt etwas skeptisch unter das Video: „Denk zwei Mal nach, bevor du etwas machst“ und ein anderer fragt: „Hast du überhaupt verstanden, was du falsch gemacht hast?“

Ein andere spricht das aus, was viele auch denken und schreibt: „Du wusstest ganz genau was du da gemacht hast und kümmerst dich jetzt nur darum, weil du zur Rechenschaft gezogen wurdest!“

