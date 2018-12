Michelle Hunziker: „Liebe ist mein Leitmotiv“

Sonntag, 2. Dezember 2018 16:51 Uhr

Nach schlechten Erfahrungen in einer Sekte weiß TV-Moderatorin Michelle Hunziker genau, was für sie wichtig ist im Leben: die Familie. Und Hass ist für sie ein Fremdwort.

Die Liebe steht im Leben der schweizerisch-italienische Fernsehmoderatorin Michelle Hunziker (41) nach eigener Aussage an erster Stelle. „Ich glaube, es gibt Personen, die nicht hassen können – ich schaffe es nicht. Liebe ist mein Leitmotiv im Leben“, sagte die Entertainerin („Deutschland sucht den Superstar“, „Wetten, dass..?“) in einem Interview dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Auch die Familie sei ihr enorm wichtig, sagte Hunziker.

Vier Jahre in einer Sekte

Nachdem sie in den Jahren 2002 bis 2006 bei einer Sekte gewesen sei, die sie komplett von ihrer Familie abgeschirmt habe, stehe heute für sie fest: „Ich halte meine Familie jetzt ganz, ganz fest beieinander.“ Gerade das Verhältnis zu ihrer Mutter sei besser als je zuvor. (dpa/KT)