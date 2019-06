Michelle Hunziker: „Mein Mann liebt alles an mir“

Mittwoch, 12. Juni 2019 07:54 Uhr

Die schöne Moderatorin ist nun seit bereits neun Jahren mit ihrem Ehemann Tomaso Trussardi zusammen und seit 2014 glücklich verheiratet. Für die 42-Jährige ist es die zweite Ehe und sie kann sich nicht darüber beschweren, wie die Beziehung zu dem Beau läuft.

Das Paar hatte eine Traumhochzeit in Bergamo gefeiert und hat die gemeinsamen Kinder Sole (5) und Celeste (4). Die 42-jährige Blondine enthüllte in einem Gespräch mit der Seite ‚Promiflash‘ nun, in welchen Klamotten sie ihr Schatz am hübschesten findet: „Am liebsten hat er mich, wenn ich ganz chic angezogen bin“, sagte die Schönheit stolz.

Ein Dinner zum Erhalt der Liebe

Es ist jedoch egal, welche Outfits die Moderatorin trägt, denn Tomaso findet sie in allem einfach umwerfend. Sie fügte hinzu: „Mein Mann, der liebt eigentlich alles an mir. Das hört sich zwar irgendwie nach Klischee an, aber er sagt immer, er ist total verliebt.“ ‚RTL‘ verriet die Ex-Frau von Eros Ramazotti vor kurzem, dass es wichtig sei, sich immer bewusst Zeit für seinen Partner zu nehmen: „Um Liebe frisch zu halten, muss man mindestens zweimal in der Woche bei einem Candle-Light-Dinner etwas essen gehen und ein Gläschen Rotwein miteinander trinken“.