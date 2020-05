Michelle Hunziker plaudert mit Tochter Aurora auch über Sex

Moderatorin Michelle Hunziker und ihre 23-jährige Tochter sind immer noch ganz eng. Deshalb besprechen sie alle Themen, die es so gibt – selbst über Intimes reden sie.

Hunziker lässt in den Gesprächen mit ihrer Tochter Aurora Ramazzotti (23) kaum ein Thema aus. „Wir können über alles reden. Auch über Sex“, sagte die 43-jährige Moderatorin und Sängerin in einem am Donnerstag erscheinenden Interview der Illustrierten „Gala“. Allerdings schränkte die „Mutter aus ganzem Herzen“ etwas ein: „Also, vielleicht rede ich nicht unbedingt über mein Sexleben. Aber Aurora über ihres.“ Es gäbe Dinge, die eine Tochter nicht unbedingt über ihre Mutter wissen müsse.

Mit Mama sehr zufrieden

Aurora Hunziker ist mit der Erziehung durch ihre Mutter derweil zufrieden: „Sie hat alles richtig gemacht. Sie hat mir sehr viel beigebracht, vor allem, wie ich als Tochter damit umgehe, mit einer so berühmten und schönen Mutter aufzuwachsen.“ (dpa/KT)