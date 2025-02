Stars Michelle Hunziker: Stefan Raab könnte endlich die deutsche ESC-Ehre retten

Michelle Hunziker at Triumph International Launch Event Berlin Feb 2020 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.02.2025, 14:00 Uhr

Michelle Hunziker ist sich sicher, dass Stefan Raab den ESC-Karren für Deutschland aus dem Dreck ziehen kann.

Der Entertainer meldete sich letztes Jahr aus der Versenkung zurück, nachdem er sich jahrelang aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Und wenn Stefan Raab etwas anfängt, dann mit voller Power – das gilt auch für sein TV-Comeback. Sein nächstes Projekt ist mal wieder der ‚Eurovision Song Contest‘, zu dem er eine intensive Verbindung hat. Moderatorin Michelle Hunziker, die den ESC in der Schweiz Mitte Mai moderieren wird, rechnet mit einer Glanzleistung von Raab.

Obwohl die Moderatorin Schweizer-Wurzeln hat, hat sie vor allem in Deutschland Karriere gemacht und gibt gegenüber der ‚Deutschen Presse-Agentur‘ zu: „Es wäre natürlich schön, wenn jetzt Deutschland gewinnen würde.“ Und sie glaubt, dass Deutschland dieses Jahr gute Chancen hat, denn Stefan Raab ist wieder im Boot und sitzt in der Jury für den Vorentscheid. Welcher deutsche Künstler zum ESC nach Basel reisen wird, liegt also in seinen Händen. „Ein gutes Zeichen“, findet Hunziker.

Damit bezieht sie sich wohl auf Stefan Raabs Erfolgsgeschichte beim ESC, denn seit dem Jahr 2000 spielt der Entertainer dort immer wieder eine einflussreiche Rolle. Seine Reise beim ESC begann 2000, als er als Künstler für Deutschland antrat. Mit seinem Comedy-Song ‚Wadde hadde dudde da?‘ erreichte er den 5. Platz. Im Jahr 2010 war Raab dann als Produzent und Mentor für die deutsche Teilnahme verantwortlich. Er schickte Lena Meyer-Landrut mit dem Song ‚Satellite‘ in den ESC-Wettbewerb. Lena gewann und brachte Deutschland den ersten Sieg seit 28 Jahren ein. Seitdem sah es beim ESC für Deutschland aber schlecht aus und die letzten Jahre landeten die deutschen Künstler meist ziemlich weit hinten in der Rangliste – wenn nicht sogar auf dem letzten Platz. Kann Stefan Raab diesem traurigen Trend wieder entgegen steuern?