Michelle Hunziker wird zum Bond-Girl

Michelle Hunziker hat derzeit wohl keinen Grund sich über das Wetter zu beschweren, denn die 43-Jährige macht Urlaub auf den Malediven. Dabei posierte die Moderatorin unter anderem als heißes Bond-Girl vor der Kamera.

In einem ihrer Insta-Beiträge trägt die schöne Blondine nämlich einen ähnlichen Bikini, wie ihn 1962 auch Ursula Andress in dem 007-Streifen ‚Dr. No‘ getragen hat. „Hier ist das Ergebnis unseres hausgemachten Shootings. Es ist eine Hommage an die legendäre Ursula Andress“, schrieb sie deswegen zu dem Post.

Quelle: instagram.com

Beide kommen aus der Schweiz

Doch die Ex-Ehefrau von Eros Ramazotti hat sich noch mehr einfallen lassen, denn wie einst Ursula bei James Bond trägt auch sie eine riesige weiße Muschel.

Fest steht jedenfalls, das der TV-Star definitiv mit der heute 83-Jährigen mithalten kann. Immerhin sind die beiden ja auch Landsfrauen, denn auch Andress stammt wie Hunziker aus der Schweiz.