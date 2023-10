Beauty & Fashion Michelle Keegan: Sie folgt keinen Modetrends

Michelle Keegan -Virgin Media British Academy Television Awards, London, 8 May 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2023, 16:00 Uhr

Michelle Keegan sprach darüber, dass sie keinen Modetrends folgen würde.

Die 36-jährige Darstellerin erklärte, dass es „wichtig“ sei, sich in seiner Kleidung „wohl“ zu fühlen und sie einfach am besten wisse, was ihr steht.

Die Prominente enthüllte gegenüber dem ‚HELLO!‘-Magazin: „Das Wichtigste ist, sich Kleidung anzuziehen, in der man sich gut fühlen kann und in der man sich wohl fühlt. Ich folge keinem bestimmten Trend. Ich weiß, was zu meiner Figur passt, und ich weiß, worin ich mich wohl fühle.“ Abseits ihrer Karriere auf der Leinwand arbeitet die ‚Brassic‘-Prominente mit der Modemarke Very an ihrer eigenen Bekleidungskollektion zusammen und liebt den „Prozess“, da dieser „völlig anders“ ist als das, was sie normalerweise macht. „Es ist völlig anders als die Schauspielerei und ich genieße den Prozess wirklich, von der Teilnahme an den Design-Meetings und an dem Betrachten von Mustern, Farben und Formen bis hin zu dem Schauen, wie alles zusammenpasst. Es hat sich so weiterentwickelt, wie auch ich mich weiterentwickelt habe. Ich werde jetzt älter und man kann sehen, wie es mit mir wächst. Ich habe immer einen klassischen Look geliebt und jetzt bevorzuge ich neutrale Töne“, fügte Michelle hinzu. Die Schauspielerin war im Alter von 20 Jahren berühmt geworden, als sie die Rolle der Bardame Tina McIntyre in ‚Coronation Street‘ übernommen hatte.