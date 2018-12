Michelle: kein Botox im Gesicht, sondern schlecht beleuchtet

Freitag, 28. Dezember 2018 15:18 Uhr

Schlagersängerin Michelle muss fiese Botox-Vorwürfe einstecken und nimmt nun selbst Stellung dazu. Die 46-Jährige war am ersten Weihnachtsfeiertag einer der Stargäste der legendären ‚Helene Fischer Show‚, doch ihr Auftritt sorgte im Anschluss für fiese Lästereien.

Michelle gab bei der Weihnachtsshow sowohl ihren Song ‚Die Liebe kommt niemals aus der Mode‘, als auch ein Duett gemeinsam mit Helene zum Besten, doch die gesangliche Darbietung der Sängerin war scheinbar längst nicht so interessant wie ihr Gesicht – einige Zuschauer sind sich sicher: Michelle hat sich einer Schönheits-Operation unterzogen.

„Ich habe weder Lippen noch sonst was in meinem Gesicht gemacht“

Also ging nur wenige Sekunden nach dem Auftritt das muntere Diskutieren in den sozialen Netzwerken los. So schrieb ein Nutzer auf Twitter: „Ach du Scheiße. Wie sieht die denn aus?“ Ein anderer kommentierte: „Was ist denn mit dem Gesicht von Michelle passiert? Ist da ein Botoxgüterzug verunglückt oder stecken geblieben?“ Sogar eine ganze Reihe von Vergleichen mit anderen TV-Damen wurden angestellt.

So soll die Schlagersängerin nun dem TV-Sternchen Gina-Lisa Lohfink ähneln. Jetzt aber nahm Michelle auf ihren Instagram-Account selbst Stellung zu den Botox-Vorwürfen und lässt ihre Fans wissen, dass sie sich keinerlei Schönheits-Operationen unterzogen hat. Stattdessen liefert die Blondine eine andere kuriose Begründung: „Liebe Fans!! Möchte kurz klarstellen, dass ich weder Lippen noch sonst was in meinem Gesicht gemacht habe. Leider kommt es oft vor, dass das Licht in einer Show nicht optimal war…“

Quelle: instagram.com



Als Beweis postete sie ein aktuelles Foto von sich auf Instagram. Ob hier nun der Schönheitsdoktor am Werk war oder ob tatsächlich die ungünstige Belichtung schuld an dem etwas veränderten Aussehen der Sängerin ist, weiß wohl nur Michelle selbst.