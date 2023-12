Stars Michelle Monaghan: In Flitterwochen mit Tom Cruise geknutscht

Michelle Monaghan - October 2022 - Famous - BFI London Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.12.2023, 12:24 Uhr

Michelle Monaghan küsste in ihren Flitterwochen nicht ihren Mann, sondern Tom Cruise.

Schon seit 2005 ist die ‚Verliebt in die Braut‘-Darstellerin mit ihrem Ehemann Peter White verheiratet. Als sie sich vor 18 Jahren das Ja-Wort geben, folgten allerdings nicht die traditionellen Flitterwochen. Stattdessen wurde die Schauspielerin für ‚Mission Impossible III‘ gecastet, der 2006 herauskam. Ihr Ehemann nahm das aber ganz entspannt hin.

Gegenüber ‚Collider‘ sprach die Darstellerin jetzt über die Erfahrung mit dem berühmten Star und wie gelassen ihr Mann darauf reagierte, die geplante Hochzeitsreise absagen zu müssen: „Er sagte: ‚Wie cool ist das denn, dass du in unseren Flitterwoche mit Tom Cruise herumknutschst?‘“ Für Michelle war diese Reaktion offenbar der ultimative Liebesbeweis, denn sie wusste, dass ihr Mann, der ebenso wie sie ein großer Tom Cruise-Fan war, ihr zu hundert Prozent vertraute und hinter ihr und ihrer Karriere stand. „Das sprach eindeutig für den Mann, den ich geheiratet hatte.“

Zuletzt war Michelle Monaghan an der Seite von Mark Wahlberg in ‚The Family Plan‘ zu sehen. In der Actionkomödie geht es um einen liebenden Familienvater, dessen Vergangenheit als Attentäter ihn einholt, sodass er mit seiner nichtsahnenden Familie auf einen Roadtrip fliehen muss.