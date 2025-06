Stars Michelle Obama: Darum hat ihre Tochter den berühmten Familiennamen abgelegt

Michelle Obama sagt, ihre Tochter habe versucht, sich zu profilieren, indem sie ihren Familiennamen ablegte.

Die 60-jährige ehemalige First Lady der USA hat mit ihrem Ex-Präsidenten Barack Obama die Töchter Malia (26) und Sasha (23) und ihre Älteste hat den Nachnamen Obama abgelegt, damit er nicht im Abspann eines Kurzfilms auftaucht, an dem sie arbeitet – denn die Kritik an „Neo-Babys“ wütet weiter.

Im Podcast ‚Sibling Revelry‘ mit den Gastgebern Kate Hudson (45) und ihrem älteren Bruder Oliver Hudson (48) sagte Michelle: „Wo sollen wir anfangen? Unsere Töchter sind 26 und 23, sie sind junge erwachsene Frauen. Aber sie haben definitiv eine Phase in ihren Teenagerjahren durchgemacht… das war das ‚Wegstoßen‘. Sie tun das immer noch, und ihr kennt das ja von Kindern mit bekannten Eltern. Sie versuchen, sich abzugrenzen. Es ist sehr wichtig für meine Kinder, dass sie das Gefühl haben, dass sie sich das, was sie in der Welt bekommen, verdient haben.“

Malia entschied sich, im Abspann ihres Regie-Debüts ‚The Heart‘, das 2023 auf dem Sundance Film Festival uraufgeführt wurde, den Namen „Malia Ann“ – ihren Vor- und Zweitnamen – zu verwenden. Obwohl Michelle und Barack (62) zunächst von der Entscheidung überrascht waren, sagte die ehemalige First Lady, dass sie die Beweggründe dafür letztendlich verstanden und unterstützt hätten