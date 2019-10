Michelle Obama lässt tief blicken: Ihr Tagebuch kommt!

Michelle Obama veröffentlicht ihr privates Tagebuch. Die Ex-First-Lady hat im vergangenen Dezember ihre Biografie ‘Becoming: Meine Geschichte’ erfolgreich auf den Markt gebracht.

Ein Jahr später will sie es nun noch einmal versuchen und ihr eigenes Tagebuch veröffentlichen. Das Buch ‘Becoming: A Guided Journal for Discovering Your Voice’ mit 200 Seiten wird am 19. November in den USA erscheinen.

„Als das mit Barack zunehmend ernster wurde …“

Die über 150 Fragen und Zitate sollen den Lesern helfen „über ihre persönliche und familiäre Geschichte, ihre Ziele, Herausforderungen und Träume nachzudenken“, zitiert das ‘People’-Magazin den Herausgeber.

Schon im Vorwort steht von Obama geschrieben: „Ich hatte nur während eines kurzen Zeitraums in meinem Leben Tagebuch geführt. Für ein paar Jahre in meinen späten Zwanzigern, als das mit Barack zunehmend ernster wurde und ich über eine neue Karriere nachdachte. Es war eine turbulente Zeit voller Veränderungen.“

Quelle: instagram.com

Irgendwann habe sie ihr Tagebuch vergessen: „Ich war einfach beschäftigt. Ich habe den Job gewechselt, habe geheiratet und Kinder bekommen. Irgendwann bin ich in Ballkleidern im Weißen Haus gelandet, wie auch immer das passiert ist.“

Als sie dann jedoch ihre Memoiren niederschrieb, erinnerte sie sich zurück an ihr wertvolles Buch: „Es transportierte mich zurück zu dieser früheren Version meines Selbst – mit all der Wärme, dem Herzschmerz und der Frustration.“