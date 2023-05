Film Michelle Rodriguez über die Zukunft des ‚Fast and Furious‘-Franchise

Michelle Rodriguez ist der Meinung, dass sich das ‚Fast and Furious‘-Franchise in zahlreiche mögliche Richtungen entwickeln könnte.

Die 44-jährige Schauspielerin spielt die Rolle der Letty Ortiz in den ‚Fast and Furious‘-Filmen und hat jetzt verraten, dass sie sich auf die Zukunft der beliebten Filmreihe freue.

Die Darstellerin erzählte in einem Interview gegenüber dem ‚Hollywood Reporter‘: „Im Moment geht es im wahrsten Sinne des Wortes darum, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, alle im Laufe der Jahre gepflanzten Samen, die jetzt zu Bäumen aufblühten. […] Alle Ideen fliegen vorbei und der gesamte Input wird dabei mit eingebracht.“ Michelle bestätige zudem, dass Louis Leterrier, der Filmemacher des kommenden ‚Fast X‘-Films, ebenfalls von den Möglichkeiten begeistert sei. Der Star fügte hinzu: „Louis, unser neuer Kapitän, er hat alle Hände voll zu tun, aber er ist aufgeregt, er ist wie ein kleines Kind. Sie sollten ihn sehen, wie er am Wochenende ins Kino geht und dabei einfach versucht zu sehen, worauf die Leute reagieren.“ Michelle hatte zuvor verraten, dass sie es geliebt habe, mit Louis zusammenarbeiten zu können. Die Schauspielerin schwärmte zudem von dem Einfluss des Regisseurs und deutete an, dass er dem Cast und dem Team der Franchise neue Energie verliehen habe.