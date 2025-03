Stars Michelle Trachtenberg hatte vor ihrem Tod ein Comeback geplant

Michelle Trachtenberg - Famous - Women In Film Awards - LA - June 2009 BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.03.2025, 13:46 Uhr

Die verstorbene Schauspielerin wollte noch einmal in Hollywood durchstarten.

Michelle Trachtenberg wollte Berichten zufolge kurz vor ihrem Tod ein Comeback starten.

Die verstorbene Schauspielerin wurde ursprünglich durch ihre Rollen in ‚Buffy – Im Bann der Dämonen‘ und ‚Gossip Girl‘ bekannt. Nachdem sie vor kurzem eine Lebertransplantation erhalten hatte, wurde Trachtenberg dann am 26. Februar leblos in ihrem New Yorker Apartment entdeckt. Jennifer Hutchins, die Produzentin von Trachtenbergs letztem Film ‚Spyral‘, hat jetzt bestätigt, dass die TV-Darstellerin am 12. März bei einer Benefizausstrahlung der Dokumentation beim ‚South by Southwest‘-Festival in Austin, Texas erscheinen sollte. Gegenüber TMZ verriet Hutchins: „Das Team wusste von Michelles gesundheitlichen Problemen, aber sie wollte dennoch kommen, entweder persönlich oder via Zoom.“

Wie die New Yorker Gerichtsmedizin bekannt gab, entschied sich Trachtenbergs Familie gegen eine Obduktion, weshalb die Todesursache der Schauspielerin als „unbekannt“ angegeben wurde. Ihr Tod soll den Behörden zufolge jedoch keinesfalls „verdächtig“ erschienen sein. Trachtenberg begann ihre Karriere im Showgeschäft im Alter von nur drei Jahren. Bevor sie mit ‚Buffy‘ ihren Durchbruch erreichte, hatte sie bereits in verschiedenen Nickelodeon-Produktion mitgewirkt.