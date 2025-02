Stars Michelle Trachtenberg war der erste Nick-Filmstar

Die verstorbene Schauspielerin war laut Kenan Thompson die erste Filmikone des Kindersenders Nickelodeon.

Laut Kenan Thompson war Michelle Trachtenberg der „erste Nick-Filmstar“.

Die Schauspielerin war am Mittwochabend (26. Februar) überraschend verstorben. Auf Social Media nahm ihr einstiger Kollege Abschied von der ehemaligen Nickelodeon-Darstellerin. Der 46-Jährige, der in den Shows ‚All That‘ und ‚Kenan Kel‘ selbst für den Kindersender vor der Kamera stand, schrieb auf Instagram: „Unser erster Nick-Filmstar hat uns verlassen! Sie war meine Freundin und jetzt ruht sie! Schaut nach euren Leuten!“ Zu seinem Post veröffentlichte Kenan außerdem ein Video, in dem Michelle ein Wrestling-Match bei den 1999 Kids Choice Awards kommentiert.

Im Laufe ihrer Karriere hatte Trachtenberg Rollen in verschiedenen Nickelodeon-Produktionen übernommen. Unter anderem war sie in der Serie ‚Pete Pete‘ zu sehen, sowie in den Filmen ’17 Again‘, ‚EuroTrip‘ und ‚Die Eisprinzessin‘. Am Mittwoch war die ‚Buffy – Im Bann der Dämonen‘-Darstellerin leblos in ihrem Apartment in Manhattan aufgefunden worden. Wie das New York Police Department gegenüber ‚PEOPLE‘ bestätigte, wurde ein Fremdverschulden vorerst ausgeschlossen. In einem Statement erklärte das NYPD: „Bei ihrer Ankunft entdeckten die Beamten eine leblose 39-jährige Frau, die nicht auf Reize reagierte. Die Notfallsanitäter kamen dazu und erklärten das Opfer für tot. Von einem Fremdverschulden wird nicht ausgegangen.“