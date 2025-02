Stars Michelle Trachtenberg zog sich vor ihrem Tod aus Hollywood zurück

Michelle Trachtenberg - Getty Images - Elton John AIDS Foundation - Hollywood - February 2020 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.02.2025, 14:00 Uhr

Michelle Trachtenberg hatte sich in den Jahren vor ihrem Tod „von Hollywood zurückgezogen“.

Die Schauspielerin, die als Kind auf Nickelodeon berühmt wurde, wurde am Mittwoch (26. Februar) im Alter von nur 39 Jahren tot in einer New Yorker Wohnung aufgefunden. Ein Freund erzählte nun gegenüber ‚People‘, dass sich die Schauspielerin in den letzten Jahren ihrer Karriere ein wenig aus dem Rampenlicht zurückgezogen hatte.

„Sie hatte einen Schritt weg von Hollywood gemacht. Sie hatte nur die Geschichte ihrer Kindheit. Sie hatte in den letzten zehn Jahren ein paar Rollen, aber nichts wirklich Nennenswertes. Sie hat sich in den letzten acht Jahren wirklich aus Hollywood zurückgezogen“, so der Insider. „Sie war ein großartiges Mädchen, das einfach nie Fuß gefasst hat, genau wie viele Kinderstars.“

Nach ihren Hauptrollen in ‚Harriet – Die Spionin‘ und ‚Buffy – Die Vampirjägerin‘ erlangte Michelle durch ihre Rolle als Georgina Sparks in ‚Gossip Girl‘ in den späten 2000er-Jahren größere Berühmtheit, und ihr letzter Auftritt war 2023 in der Neuauflage des erfolgreichen Teenie-Dramas. Der Insider fügte hinzu: „Sie war insgesamt ein großartiges Mädchen. Sie war immer freundlich, unterstützend und liebevoll. Es ist so traurig. Das ist es wirklich. Sie war eine erstaunliche Person.“

Obwohl Michelles Tod nicht als verdächtig behandelt wurde, ist immer noch unklar, was mit ihr passiert ist. Das Outlet berichtet, dass das New Yorker Gerichtsmedizinerbüro bekannt gab, dass Michelles Familie Einspruch gegen eine Autopsie erhoben hat, was bedeutet, dass nur eine externe Untersuchung des Körpers des Stars erlaubt war. Deshalb wurde ihre Todesursache als „ungeklärt“ eingestuft.