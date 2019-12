Michelle Williams ist verlobt und erwartet Baby?

Schauspielerin Michelle Williams hat sich in den Theaterregisseur Thomas Kail verliebt. Und die beiden sollen jetzt verlobt sein und ein Baby erwarten. Was steckt dahinter?

Die vierfach Oscar-nominierte Schauspielerin ist mit dem Tony-Award – ausgezeichnetem Regisseur verlobt, das verriet jetzt eine Quelle dem ‚People‘ Magazin. Weiter gab der Insider an, dass Williams sogar schwanger sei.

Bei der Arbeit kennengelernt

Michelle (39) lernte Thomas (42) am Set von der TV-Miniserie „Fosse/Verdon“ (2019) kennen, bei dem sie unter seiner Regie stand. Dafür gewann sie später auch einen Emmy Award. Das berufliche Hand-in-Hand klappt also schon mal bei den beiden Künstlern.

Die Turteltäubchen wurden zuletzt jedenfalls zusammen in London fotografiert, wie sie zusammen nach Babykleidung in der „Seraphine’s Maternity Boutique“ suchten. In der englischen Hauptstadt dreht Michelle Williams derzeit „Venom 2“. Auf einem Foto, welches ‚People‘ veröffentlichte sieht man die beiden Hand in Hand die Straße entlang spazieren. Die Quelle gab an, dass Michelle’s Tochter Matilda (14) die beiden verkuppelt hat.

Endlich Glück in der Liebe

Für die erfolgreiche Schauspielerin, die durch „Blue Valentine“ und „Manchester By The Sea“ bekannt ist, hatte in Sachen Liebe nicht viel Glück nachdem ihr damaliger Partner und Schauspieler Heath Ledger durch einen Drogencocktail im Januar 2008 starb. Mit ihm hat sie auch Töchterchen Matilda. Sie datete zwar unter anderem „How I Met Your Mother“ – Star Jason Segel, aber keine der Beziehungen hielt länger als ein Jahr.

Die Schauspielerin sagte in einer ‚Vanity Fair‘-Ausgabe von 2018 über die Liebe: „Ich habe nie aufgehört an die Liebe zu glauben“. Die tiefe Verbundenheit zu Heath Ledger gibt sie auch stets and ihre Tochter weiter: „Ich sage immer zu Matilda, ‘Dein Vater hat mich geliebt, bevor irgendjemand dachte ich sei talentiert oder hübsch oder hätte schöne Klamotten an.’”

Eine Tochter mit Heath Ledger

Während der Dreharbeiten zu ‚Brokeback Mountain‘ 2004 wurden Williams und der später verstorbene Hauptdarsteller Heath Ledger ein Paar. Beide haben eine gemeinsame Tochter (* 2005).

2012 bis 2013 war Williams mit dem Schauspieler Jason Segel liiert. 2018 heiratete sie den US-amerikanischen Songwriter Phil Elverum. Im Frühjahr 2019 hieß es, dass be8de schon wieder getrennt wären.