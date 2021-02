06.02.2021 19:00 Uhr

Michelle Williams soll in neuem Biopic Sängerin Peggy Lee spielen

Die bereits vier Mal für den Oscar nominierte US-Schauspielerin Michelle Williams soll die Hauptrolle in einem neuen Biopic über die Sängerin Peggy Lee übernehmen.

Neue Rolle für Michelle Williams (40): Die US-Amerikanerin wird zu Sängerin und Schauspielerin Peggy Lee (1920-2002). Das berichtet die Zeitschrift „Entertainment Weekly“. Das Biopic soll den Titel „Fever“ tragen und das Leben und die rund sieben Dekaden umfassende Karriere Lees beleuchten. Todd Haynes (60) soll Regie führen. Bisher ist noch kein mögliches Veröffentlichungsdatum für das Projekt bekannt.

Williams wurde bisher vier Mal für den Oscar nominiert – für „Brokeback Mountain“, „Blue Valentine“, „My Week with Marilyn“ und „Manchester by the Sea“. Zwar ist noch nicht mehr über den Cast bekannt, zwei weitere große Namen aus der Entertainment-Welt sollen trotzdem an dem Projekt beteiligt sein. Demnach soll Reese Witherspoon (44) als Produzentin fungieren.

Auch Billie Eilish (19) könnte hinter den Kulissen eine tragende Rolle bekommen, wie das Branchenmagazin „Deadline“ zuvor berichtete. Die Sängerin könnte als Executive Producer mit an Bord sein, befinde sich derzeit aber noch in frühen Verhandlungen. Eilish sehe Lee als eine der Inspirationsquellen für ihre eigene Musik.

(wue/spot)