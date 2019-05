Mick Jagger tanzt wieder: Hier ist das Video!

Mittwoch, 15. Mai 2019 18:25 Uhr

Wie geht es Rock-Dinosaurier Mick Jagger nach seinem Krankenhausaufenthalt? Ein seltenes Privat-Video des Rolling-Stones-Frontmannes lässt nur Gutes hoffen.

Knapp sechs Wochen nach einem Krankenhausaufenthalt hat der 75-jährige Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger am heutigen Mittwoch ein Video in sozialen Medien hochgeladen. Darauf ist er quietschfidel tanzend in einem Studio zu sehen.

Wann genau das Video aufgenommen wurde, ließ sich allerdings nicht prüfen. Es könnte ja auch älter sein. Jagger schrieb jedenfalls nichts dazu. Innerhalb einer Stunde hatten Anhänger das Video auf Facebook schon 12.000 mal geliket, auf Twitter 16.000 mal. Auf Insta gab es nach vier Stunden schon über 353.000 Aufrufe.

Dank für Genesungswünsche

Der Sänger hatte Ende März Konzerte in den USA und Kanada abgesagt. Eine Woche später bedankte er sich auf Twitter bei Fans für die vielen Genesungswünsche und bei dem Ärzte- und Pflegerteam eines Krankenhauses für die Fürsorge. Was Jagger genau hatte, sagte er nicht. US-Medien hatten berichtet, er habe sich in einem Krankenhaus in New York eine neue Herzklappe einsetzen lassen. (dpa/KT)