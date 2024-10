Rolling-Stones-Frontmann wieder Opa Mick Jaggers Tochter Georgia May hat einen Sohn zur Welt gebracht

Georgia May Jagger ist Model und eine der Töchter von Mick Jagger. (wue/spot)

SpotOn News | 10.10.2024, 16:14 Uhr

Georgia May Jagger, eine der Töchter von Mick Jagger, ist erstmals Mutter geworden. Sie hat schon Ende September einen Jungen zur Welt gebracht.

Georgia May Jagger (32) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das hat die Tochter des Models Jerry Hall (68) und der Rolling-Stones-Legende Mick Jagger (81) auf Instagram mitgeteilt. Die 32-Jährige macht den Frontmann der Kultband, der insgesamt acht Kinder hat, damit erneut zum Opa.

Das ist der Name von Georgia May Jaggers Sohn

Auf der Social-Media-Plattform zeigt sich Georgia May Jagger auf mehreren Bildern mit dem Baby. Auch dessen Vater, der Skateboarder Cambryan Sedlick, und Oma Jerry sind auf den Aufnahmen zu sehen. Im zugehörigen Kommentar schreibt Jagger, dass das Paar einen Sohn bekommen hat – und verrät auch bereits den Namen und das genaue Geburtsdatum.

"Unser Sohn Dean Lee Jagger Sedlick wurde am 30. September geboren", schwärmt die frischgebackene Mutter. "Wir sind so verliebt und glücklich und können nicht aufhören, ihn anzustarren." Gleichzeitig bedankt sie sich bei Sedlick, der sie ganz wunderbar begleitet und sich so gut um sie und das Baby gekümmert habe.

Natürlich trudelten in den Kommentaren direkt nach Veröffentlichung des Beitrags erste Glückwünsche ein, darunter von Rolling-Stones-Gitarrist Keith Richards' Tochter Alexandra (38) und von Kate Moss' Tochter Lila Grace (22). Die Schwangerschaft hatte Georgia May Jagger im Sommer auf Instagram öffentlich gemacht. Das Model schrieb Mitte Juni zu Bildern mit wachsendem Babybäuchlein: "Geduldig wartend auf unseren neuen besten Freund."