Rennwochenende in Ungarn Mick Schumacher bei der Formel 1: Tischtennis-Duell mit der Freundin

Mick Schumacher und Laila Hasanovic beim Tischtennis. (jom/spot)

SpotOn News | 19.07.2024, 09:41 Uhr

Mercedes-Testfahrer Mick Schumacher hat sich abseits der Formel-1-Rennstrecke in Budapest mit Freundin Laila Hasanovic gezeigt. Die beiden spielten gemeinsam Tischtennis.

Rennfahrer Mick Schumacher (25) hat sich am Donnerstag (18. Juli) am Hungaroring im ungarischen Budapest gezeigt. Auf der Rennstrecke findet am kommenden Wochenende der Große Preis von Ungarn statt. Schumacher, der derzeit Testfahrer bei Mercedes ist und in der Langstrecken-WM (WEC) für Alpine fährt, lieferte sich abseits der Strecke mit Freundin Laila Hasanovic (23) ein anderes sportliches Match.

Wie mehrere Bilder zeigen, präsentierte das Paar den Anwesenden sein Können an der Tischtennisplatte. Schumacher, der zwei Jahre in der Formel 1 fuhr und in Interviews sein Comeback-Wunsch bereits mehrmals äußerte, trug bei der Tischtennis-Partie zu einer Jeans ein weißes Shirt und eine weiße Cap von Mercedes. Seine Freundin wählte ebenfalls eine lässige Jeans und kombinierte dazu ein schlichtes schwarzes Shirt sowie eine Sonnenbrille in Schwarz. Ihre langen Haare trug sie zu einem Pferdeschwanz.

Seit August 2023 offiziell ein Paar

Im vergangenen Februar hatten sich die beiden beim "Ball des Sports" erstmals zusammen bei einer öffentlichen Veranstaltung in Deutschland gezeigt. In der Frankfurter Festhalle posierten der Sohn von Formel-1-Ikone Michael Schumacher (55) und das dänische Model Arm in Arm für die Fotografen. Die beiden machten ihre Beziehung im August 2023 öffentlich. Schumacher postete dazu ein Pärchenbild auf seiner Instagram-Seite.