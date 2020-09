30.09.2020 14:20 Uhr

Mick Schumacher startet bei der Formel 1 durch?

Endlich ist es soweit: Der Name Schumacher kehrt zurück in die Formel 1. Mick Schumacher, Sohnemann der Rennsport-Legende, gibt am 9. Oktober sein Formel-1-Debüt!

2013 erlitt Michael Schumacher einen verheerenden Unfall, seitdem ist es ruhig um ihn: Von seinen Fans wird er seither schmerzlich vermisst. Nur hier und da blubbern kleine Nachrichten von Familie Schumi ans Licht. Zumeist Gerüchte und Spekulationen. Wie es wirklich um ihn steht ist der Öffentlichkeit nicht bekannt. Nun gibt es aber eine Nachricht, die Fans glücklich stimmt: mit Sohn Mick kehrt der Name Schumacher womöglich endlich zur Formel 1 zurück!

Mick tritt in Papas Fußstapfen

Seit 2008 ist nämlich der Schumi-Sprössling bereits im Motorsport aktiv; startete mit zarten neun Jahren mit Kartfahren. In 2015 wechselte er in den Formelsport und tritt damit in die Fußstapfen seines Papas. Jetzt ist er der amtierende Formel-2-Weltmeister, und dafür wird er nun mit Formel-1-Training belohnt! Mick teilt die frohe Botschaft bei Twitter und betont, dass er überglücklich über diese Chance ist.

My first participation in a F1 weekend will be at the Nürburgring next week. Super happy and can‘t wait to drive in front of my home crowd. A big thank you to @insideFDA @ScuderiaFerrari and @alfaromeoracing for this opportunity! #F1 #EifelGP pic.twitter.com/rgYz9mJX5U — Mick Schumacher (@SchumacherMick) September 29, 2020

Freies Training am Nürburgring

Im Rahmen des “Großen Preis der Eifel” Grand Prix wird der heute 21-jährige Mick am 9. Oktober als Testfahrer im Freien Training fahren. Dafür wird er den Formel-1-Rennwagen von Alfa-Stammpilot Antonio Giovinazzi übernehmen. Bei dem Wagen handelt es sich um einen Alfa Romeo Racing C39. Wenn man hört, wie auffällig oft Alfa Romeo-Teamchef Fred Vasseur den jungen Schumi lobt, ist es nicht auszuschließen, dass dieser nächstes Jahr sogar in der Formel 1 antreten darf!

Noch mehr Lob für Mick Schumacher

„Es besteht kein Zweifel daran, dass Mick eines der großen Talente ist“, erklärt der Alfa-Teamchef Vasseur, nachdem die Neuigkeit nun raus ist. „Und seine jüngsten Ergebnisse haben das gezeigt. Er ist offensichtlich schnell, aber er ist auch hinter dem Lenkrad beständig und reif – alles Kennzeichen eines kommenden Champions.“ Das berichtet die Formel 1.

Die Geschichte vom Schumi-Sohn

Schon mit 16 Jahren hat Mick Schumacher seine Formelsport-Karriere gestartet. Damals stieg er in die Formel 4 ein, wo er bis 2016 mehrere Rennen gewann und sich besonders zum Ende des Jahres und Anfang 2017 in den oberen Rängen der Tabellen hielt. In 2017 erfolgte dann der Wechsel zur Formel 3, wo er zum ersten Mal einen Meistertitel holte. Im Jahr 2019 stieg er in die Formel 2 auf, wo er – vorerst – immer noch fährt und den Weltmeistertitel hält.

Mit der Aufnahme in die “Ferrari Driver Academy” konnte Mick bereits erstmals in einen Formel-1-Wagen hereinschnuppern. Damals fuhr er ein älteres Modell, am 9. Oktober wird er ein neueres Modell fahren. Und wer weiß… vielleicht kann Mick Schumacher sich schon nächstes Jahr in der Formel 1 behaupten.