Mick Schumacher: Startet er bald in der Formel 1?

Mick Schumacher tritt in die großen Fußstapfen seines berühmten Vaters Michael Schumacher, denn er hat vor einigen Jahren seine Karriere als Rennfahrer gestartet.

Der 21-Jährige führt derzeit das Formel 2-Ranking an und konnte als Rennfahrer bereits einige Erfolge einheimsen, genau wie sein berühmter Vater.

Eine große Ehre

Dieses Jahr durfte er beim Ferrari-Jubiläums-Rennen im italienischen Mugello sogar mit dem Weltmeisterauto seines Vaters auf die Rennbahn – im Interview mit RTL erzählt Mick Schumacher, wie bedeutend diese Fahrt für ihn war.

„Ich habe versucht, jeden Streckenmeter zu genießen und alles aufzusaugen. Da habe ich auch gesehen, wie viele Menschen von der Boxengasse aus zugesehen haben. Das ist schon etwas sehr Spezielles und Emotionales“, erzählt er über die Erfahrung im F2004.

Startet er in der Formel 1

„Ich wollte mal schauen, wo das Limit ist, und hab es gefunden.“ Möglicherweise könnte Schumi Junior bereits im Oktober beim Großen Preis der Eifel das erste Mal in der Formel 1 starten.

Obwohl er nicht in Deutschland aufgewachsen ist, hat der Nürburgring für Mick auch etwas Heimisches, wie er verrät: „Auch wenn ich nie in Deutschland gelebt habe, ist das ein Ort, an den ich immer gegangen bin.“

Er freut sich auf die Herausforderung

Ob man den Renn-Nachwuchs also demnächst gegen Vettel, Hamilton und Co. fahren sehen wird? „Es heißt schon etwas, wenn man Formel-2-Weltmeister ist. Natürlich macht es auf einen aufmerksam“, sagt Mick über seine bisherige Karriere.

Sein Ziel ist definitiv die Formel 1. Wie schon sein Vater, Michael Schumacher, der sieben Weltmeisterschaften in der F1 gewann und damit bis heute den Rekord hält, lebt er für den Rennsport.

Sein Vorbild

„Mein Papa ist mein Vorbild. Er war dort, wo ich hin möchte. Er hat nie aufgehört, sich zu hinterfragen und dadurch immer besser zu werden“, erklärt Mick gegenüber der „Sport Bild“.

Kein Wunder, denn Michael Schumacher hat in seinen aktiven Zeiten zahlreiche Rekorde gebrochen. Er hält die Rekorde von 7 Weltmeistertiteln, 91 Siegen und 77 schnellsten Rennrunden. Sein Rekord von 68 Pole-Positions wurde beim Großen Preis von Italien 2017 von Lewis Hamilton überboten.