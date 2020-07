Sonntag, 19. Juli 2020 22:35 Uhr

Mickey Rourke beschimpft Robert De Niro

Das sieht nach einem Kleinkrieg zwischen zwei ganz Großen aus! Mickey Rourke griff Robert De Niro am Freitag auf Instagram an und behauptete, er würde den Schauspieler "mal so richtig blamieren", falls sich ihre Wege kreuzen sollten.

Rourke postete ein Foto von De Niro auf seinem Account, der ihn in seiner Rolle in Martin Scorseses Krimidrama „The Irishman“ zeigt. Dazu schrieb der 67-Jährige: „Hey Robert De Niro, ja ich spreche mit dir, du großer König Heulsuse“.

Und weiter: „Ein Freund von mir hat mir erst kürzlich erzählt, dass du vor ein paar Monaten der Presse gesagt hast, Mickey Rourke ist ein Lügner, der über alle möglichen unsinnigen Dinge redet. Hör zu Mr.Tough Guy, nur im Film – du bist die erste Person, die mich jemals als Lügner bezeichnet hat und das stand auch noch in einer Zeitung.“

Quelle: instagram.com

Er wollte nicht mit ihm zusammenarbeiten?

Rourke, dessen angebliche Fehde mit De Niro bereits drei Jahrzehnte zurückreicht, behauptete im vergangenen September, er sei wegen De Niro für den Auftritt in „The Irishman“ gesperrt worden.

„Martin Scorsese, großartiger Regisseur. Er wollte mich für einen Film mit Al Pacino, Joe Pesci, Chris Walken und Robert De Niro treffen“, sagte Rourke in der italienischen TV-Show „Live – Non è la D’Urso“ laut „Page Six“. „Die Casting-Person sagte dann meinem Manager, Robert De Niro habe sich geweigert, mit mir in einem Film zusammenzuarbeiten.“

De Niro’s Sprecher, Stan Rosenfield, antwortete später auf Rourkes Anschuldigungen gegenüber der „Post“: „Laut den Produzenten von ‚The Irishman‘, Jane Rosenthal und Emma Tillinger Koskoff, sowie der Casting-Regisseurin Ellen Lewis wurde Mickey Rourke nie gebeten, in ‚The Irishman‘ mitzuwirken. Weder wurde an ihn gedacht, noch über ihn diskutiert, noch wurde er als Teil des Films angesehen“.

„Ich werde dich blamieren“

Rourke bezeichnete De Niro am Freitag via Social Media außerdem auch als „Spasty“. „Lass mich dir etwas sagen, du Spasty, wenn ich dich sehe, schwöre ich bei meiner Großmutter, meinem Bruder und all meinen Hunden, ich werde dich zu 100% so richtig blamieren. Gott sei mein Zeuge“.

Rourke und De Niro drehten beide 1987 für Alan Parkers Film „Angel Heart“. Rourke behauptete, er sei zu diesem Zeitpunkt schon einmal von dem Hollywood-Star beschimpft worden.