10.10.2020 12:00 Uhr

Mickie Krause über Michael Wendler: „Ich bin sprachlos“

Ballermann-Star Mickie Krause macht keinen Hehl daraus, was er von Michael Wendlers Aussagen zur Corona-Pandemie hält. Sie seien "dumm, unfair und respektlos".

In einem fast halbstündigen Video auf seinem Facebook-Account hat sich Ballermann-Star Mickie Krause (50, „10 Jahre-Gute Unterhaltung!“) auch zur Causa Michael Wendler (48) geäußert. Der hatte kurz zuvor per Videoclip nicht nur seine Jury-Teilnahme am RTL-Format „Deutschland sucht den Superstar“ völlig überraschend abgeblasen, sondern auch noch Verschwörungstheorien rund um das Coronavirus verbreitet. Bei Partyschlager-Kollege Krause sorgte diese Aktion wie bei den meisten anderen Menschen für pure Fassungslosigkeit, wie er nun verraten hat: „Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich war wirklich sprachlos, nachdem ich dieses Video gestern Abend noch gesehen habe.“

„Ich möchte niemanden in die Pfanne hauen, weder Michael Wendler noch sonst irgendjemanden“, so Krause. Er und der Wendler seien zwar nie Freunde gewesen, „wir waren aber auch nie Feinde. Wir haben uns eigentlich respektiert“. Er wünsche ihm daher auch „alles Gute in Amerika“. Doch dann kann Krause seine Bestürzung über Wendlers Haltung bezüglich des Coronavirus nicht zurückhalten: „Ich muss nur sagen, du hast von einer angeblichen Corona-Pandemie gesprochen.“ Krause hält kurz inne, eher er mit den Worten fortfährt: „Es ist keine ‚angebliche‘ Corona-Pandemie, wir haben Corona. Wir sollten dieses Thema sehr ernst nehmen.“

Leugner sind „respektlos“

„Es gibt leider zu viele dumme Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt, die halt auf diesen Scheiß abfahren, den irgendwelche Verschwörungstheoretiker raushauen“, bezieht Krause Stellung und stellt noch einmal klar: „Wir haben das Virus, wir haben die Krankheit und wir haben vor allem sehr, sehr viele Todesfälle auf der Welt. Dieses Thema sollte man nicht zu leicht nehmen.“

Sein deutliches Fazit, auch in Richtung Michael Wendler: „Wenn man Corona leugnet, dann hat man keinen Respekt vor den Menschen, die durch Corona oder den Folgen von Corona ihr Leben gelassen haben. Und auch den Angehörigen gegenüber ist es mehr als unfair und respektlos.“ Daher hält er noch einmal all seine Fans dazu an, zum Schutz der Mitmenschen eine Maske zu tragen.

