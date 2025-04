Stars Rosamund Pike machte sich Sorgen, ihr Nippelband könnte Pierce Brosnan am 007-Set verletzen Rosamund Pike war besorgt, dass ihr Nippelband Pierce Brosnan verletzen könnte, als sie 2002 eine Liebesszene für den James-Bond-Film ‚Stirb an einem anderen Tag‘ drehten. Die 46-jährige Schauspielerin, die in ihrem Leinwanddebüt in dem 007-Film die Doppelagentin Miranda Frost spielte, beschrieb den Vorfall in David Tennants Podcast ‚David Tennant Does a Podcast With‘. Sie sagte, […]