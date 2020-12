02.12.2020 20:00 Uhr

Mike Heiter: Er soll dieses Reality-Sternchen daten

Nach der öffentlichen Schlammschlacht von Mike Heiter und Ex-Freundin Elena Miras, soll er wieder glücklich vergeben sein. Nach etlichen Andeutungen von Mike, scheint er sich mit einer Instagram-Story selbst verraten zu haben. Seine Neue ist keine Unbekannte.

Eins haben Mike Heiter (28) und seine neue Freundin schon mal gemeinsam: Beide waren in einer RTL Reality-Show zu sehen. Laura Morante heißt die neue Frau an Mikes Seite. Nach wilden Spekulationen im Netz bestätigt ausgerechnet Mikes Ex Elena Miras (28), mit der er drei Jahre zusammen war und eine Tochter hat, die Beziehung der beiden.

Mike verrät sich selbst

Unter einem Post von „Promiflash“ wird mal wieder wild spekuliert. Es geht um eine Instagram-Story von Mike Heiter. Darauf zu sehen ist Mike in seinem uns bekannten auffällig gestylten Look mit weißer Felljacke und schwarzer Cap. Doch was uns auf diesem Foto viel mehr ins Auge sticht als Mikes Outfit, ist der hellbraune Lockenkopf neben ihm. Der soll nämlich keiner geringen Frau gehören als TV-Sternchen Laura Morante („Are you the One?“).

Elena Miras bestätigt ihre Liebe

Ex Freundin Elena Miras lässt es sich nicht nehmen, den Post selbst zu kommentieren. Sie schreibt: „Dankeee. Endlich kommt auch mal etwas ans Licht, was seit einigen Monaten läuft und ich nicht sagen durfte“, darunter setzt sie folgenden Hashtag: „Die Wahrheit kommt immer ans Licht.“ Auweia, wenn das nicht nach einem zweiten Rosenkrieg schreit. Bislang hat sich Mike nicht zu Elenas Kommentar geäußert.

Wer ist Mikes Neue Flamme?

Mikes angeblich neue Freundin ist die „Are you the One?“ (RTL Datingshow) Teilnehmerin Laura Morante. Laura ist Friseurmeisterin und arbeitet im Salon „Morante Hair“ ihrer Familie in Essen. Ihr Instagram-Profil ist derzeit auf privat gestellt. Ob das was mit ihrer Beziehung zu Mike zu tun haben könnte? In den Kommentaren des „Promiflash“-Postings deutet Elena an, dass Mike sie während ihrer Beziehung mit Laura betrogen haben könnte.

Galerie

Sie können es einfach nicht lassen

Anstatt sich endlich erwachsen zu verhalten, können die beiden ihre öffentliche Schlammschlacht anscheinend nicht lassen. Elena heizt Mike mit ihrem Kommentar unter dem besagten Post schon wieder ordentlich ein. Warum das Ganze? Ist nicht sie die Person, die immer davon redet, dass ihre gemeinsame Tochter an erster Stelle steht? Das Internet vergisst nie und sowas über seinen eigenen Vater zu lesen, gefällt bestimmt keinem Kind. Da kann man Mike eigentlich nur wünschen, dass wenigstens er sich und seiner Tochter das Kommentieren der Kommentare erspart.

Elena hat auch einen neuen Freund

Viele Fans von Elena regen sich unter dem Post über Mikes angeblich neue Beziehung auf. Drei Monate seien viel zu wenig Zeit, um über eine dreijährige Beziehung hinwegzukommen. Moment mal? Elena hat sich doch erst kürzlich in einer Instagram-Fragerunde selbst zu einem möglichen neuen Partner geäußert. Ein Fan will wissen: „Hast du jemand, der dir gefallen könnte?“ Darauf antwortet Elena nur sehr kurz und knapp: „Hmmm… ja!“ Offiziell bestätigt hat sie das zwar nicht, aber das klingt schon sehr verdächtig.

Mike hat sich verplappert

Mike Heiter macht es seiner Ex Freundin nach. Obwohl der 28-Jährige in der Öffentlichkeit nach der Trennung mehr getrauert hatte als sie, brachte auch er die Beziehungs-Gerüchteküche inzwischen ordentlich zum Brodeln. Er startete eine Instagram-Fragerunde und erklärt direkt ganz offen, dass er längst bereit für etwas Neues sei. Auf die Frage, ob er eine neue Dame in Sicht hat, ließ er lediglich das Schweige-Emoji-Sprechen. Damit ist wohl Laura Morante gemeint! (TSK)