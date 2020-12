19.12.2020 21:09 Uhr

Mike Heiter über seine alte Neue: „Sie ist das Gegenteil von Elena“

Noch vor wenigen Monaten waren Elena Miras und Mike Heiter noch ein Herz und eine Seele, nahmen sogar einen gemeinsamen Song auf. Wenig später: alles vorbei. Und jetzt hat einer von beiden einen neuen Partner.

Mike ist frisch – oder sollten wir lieber sagen, alt – verliebt und sie ist keine Unbekannte. Mit Laura Morante, die in diesem Jahr durch ihre Teilnahme an der Reality-TV-Show „Are You The One“ bekannt wurde, war der 28-Jährige nämlich schon mal zusammen, die Beziehung scheiterte allerdings immer wieder. Jetzt haben sich die beiden erneut öffentlich zueinander bekannt und verkündeten kürzlich, dass sie ein Paar seien.

Die beiden kennen sich seit Schulzeiten

Und das waren sie übrigens schon zu Teenager-Zeiten, denn die beiden gingen zusammen zur Schule. „Ich war damals in der 6., sie in der 8. Klasse. Heute wohnt sie immer noch zwei Straßen von mir entfernt“, so Heiter gegenüber der „Bild“-Zeitung. Sie seien damals aber trotzdem noch „viel zu unreif und jung“ gewesen. Inzwischen seien sie aber „besser aufgestellt“.

Er hat mit Elena eine gemeinsame Tochter

Doch kann Mike seine Ex-Freundin Elena Miras, die schließlich lange als seine große Liebe galt, so schnell vergessen? Immerhin haben die beiden auch die gemeinsame Tochter Aylen. Doch der Influencer scheint abgeschlossen zu haben mit der turbulenten Beziehung, die die beiden im letzten Jahr im „Sommerhaus der Stars“ mit ihrem Sieg erst so richtig krönen durften.

„Positiv, liebevoll und ehrlich“

„Laura ist das Gegenteil von Elena – liebevoll, positiv, null egoistisch, ehrlich und baut einen immer auf“, so Mike. Oh oh, harte Worte für die junge Frau, die sich ebenfalls bereits äußerte zu der neuen Liebe ihres Ex-Partners. „Ich weiß, wer ich bin, deswegen brauche ich nicht irgendeinen Namen zu nennen, damit ich irgendwie noch in der Öffentlichkeit stehe“, so die 28-Jährige vor Kurzem auf Instagram. „Ich werde niemals jemanden in den Dreck ziehen, um irgendwas zu erreichen im Leben“. Damit spricht sie offenbar ihren Ex und seine Neue an.

Schon ein Paar, bevor mit Elena Schluss war?

Miras vermutet sogar, die beiden seien schon zusammen gewesen, als Mike offiziell noch mit ihr liiert war. „Ich weiß es nicht, ich habe keine Beweise. Aber fünf Tage, nachdem wir offiziell getrennt waren, habe ich ein Foto geschickt bekommen, auf denen die beiden zusammen waren“, erklärte Elena vor einigen Tagen gegenüber RTL.