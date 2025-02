Nach TV-Liebeserklärung Mike Heiter und Leyla Lahouar haben sich noch einmal verlobt

Die nächste Verlobung für Mike Heiter und Leyla Lahouar. (wue/spot)

SpotOn News | 14.02.2025, 18:45 Uhr

Schon im vergangenen Jahr haben sich Mike Heiter und Leyla Lahouar bei "Promi Big Brother" im TV verlobt. Jetzt hat er noch einmal privat und ganz romantisch um ihre Hand angehalten.

Mike Heiter (32) hat mit Leyla Lahouar (28) offenbar die Frau fürs Leben gefunden. Während der Ausstrahlung von "Promi Big Brother" hatte der Reality-TV-Star schon im Fernsehen um die Hand seiner Partnerin angehalten. Mit einer romantischen zweiten Verlobung am Valentinstag macht er jetzt deutlich, wie sehr er sie liebt.

Vor einem großen Rosenherz hat der 32-Jährige Lahouar erneut gefragt. "Sie hat wieder Ja gesagt", schreibt er auf Instagram zu mehreren Bildern. Darauf ist unter anderem zu sehen, wie sie ihn anstrahlt und wie sich das Paar gerade küsst. Außerdem präsentiert sie stolz ihren Ring.

Video News

Mike Heiter hat "alles gefunden, was ich mir gewünscht habe"

"Ich wollte ihr noch einmal eine Liebeserklärung machen und ihr verdeutlichen, dass sie meine Traumfrau ist und alles hat, was ich mir erträumt habe", erklärt Heiter der "Bild"-Zeitung. Dann sei er für seinen zweiten Antrag mit dem Ring in der Hand vor ihr auf die Knie gegangen. "Leyla ist die Frau meines Lebens", erzählt er. "In Leyla habe ich alles gefunden, was ich mir gewünscht habe." Außerdem sei Lahouar "einfach ein guter Mensch mit einem reinen Herzen".

Kurz nach der gemeinsamen "Promi Big Brother"-Teilnahme im vergangenen Jahr posierten die beiden, die sich zuvor im Dschungelcamp kennen gelernt hatten, schon ganz verliebt als frischverlobtes Paar auf dem roten Teppich bei einem Event in Berlin. In diesem Rahmen erzählte Heiter dem Sender RTL, dass der Antrag eigentlich "für nächstes Jahr, nicht im Container" geplant gewesen sei. Noch einmal im Privaten vor Lahouar bei einem "richtigen" Antrag auf die Knie zu gehen, schloss Heiter dabei nicht aus.