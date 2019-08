Mike Posner von Klapperschlange gebissen

Freitag, 9. August 2019 18:10 Uhr

Mike Posner musste nach einem Schlangenbiss mit einem Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden. Der 31-Jährige stürzte sich kürzlich in ein großes Abenteuer und musste dieses nun notgedrungen wieder abbrechen.

Eigentlich wollte er zu Fuß durch die Vereinigten Staaten wandern und durchquerte während seiner rund 4.560 Kilometer langen Reise zuletzt eine Wüste im Bundesstaat Colorado. Dort machte er jedoch leider Bekanntschaft mit einem giftigen Sandbewohner und wurde von einer Schlange gebissen.

„Das Gift ist kein Witz“

„Gestern war ein verrückter Tag! Ich hatte gerade 16 Meilen zurückgelegt und wollte noch acht weitere laufen, als ich von einer Baby-Klapperschlange gebissen wurde“, erklärte der ‚I Took A Pill In Ibiza‘-Interpret seinen Fans via Instagram. Dabei stellte er klar: „Dieses Gift ist wirklich kein Witz!“

Mike Posner musste daraufhin mit einem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen werden, wo ihm noch rechtzeitig das Gegengift verabreicht werden konnte. Um die Bissstelle herum sei sein Fuß stark angeschwollen gewesen. Zur Sicherheit müsse er nun noch einige Tage in der Klinik bleiben und seine große Wanderung für einige Wochen unterbrechen.