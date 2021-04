Mike Singer: Dieses Nacktfoto bringt die Fans zum Ausrasten

19.04.2021 16:03 Uhr

Heiß, heißer, Mike Singer. Für den DSDS-Juror haben irgendwie alle Mädels eine Schwäche. Kein Wunder, denn der Body des Sängers kann sich auch echt sehen lassen.

Mike Singer (21) gehört zu den angesagtesten Sängern der Republik. Insbesondere weibliche Teenager scheinen eine Schwäche für den jüngsten DSDS-Juror aller Zeiten zu haben. Zuletzt hat der Musiker seine Followerschaft mal wieder ordentlich zum Schwitzen gebracht, indem er ein heißes Nackt-Foto aus der Dusche gepostet hat.

Darum sind Mike Singers Fans dennoch enttäuscht

Zum Bedauern der Anhänger sieht man darauf zwar nicht viel mehr als Singers Oberkörper aber egal. Den Mädels scheint das schon auszureichen, um ein virtuelles Kreischkonzert zu starten. „Schade, dass der untere Teil zensiert ist“, findet zum Beispiel eine. Wäre sonst ja auch nicht jugendfrei. „Ich finde dich anders heiß“, schreibt zudem eine andere Anhängerin.

Hat Mike eine Freundin?

Zum Bedauern der Fans soll der 21-Jährige aber eine Freundin haben. Offiziell geäußert haben sich bis heute aber weder Mike noch Sophie Lilian Marstatt. Sollte an der Sache tatsächlich was dran sein, hätte sich Mike Singer jedenfalls eine echte Traumfrau geangelt. Bei Instagram folgen der blonden Schönheit rund 252.000 Abonnenten.

Das spricht dafür

Bereits seit dem letzten Jahr wird Mike Singer eine Beziehung mit der Influencerin nachgesagt. Im Januar 2020 wurden die beiden turtelnd im Liebesurlaub auf den Malediven erwischt. Etliche heimlich gemachte Schnappschüsse machten zu dieser Zeit den Umlauf.

Jedoch wurden diese nicht von Mike oder Sophie selbst gepostet, sondern von Fanseiten des 20-Jährigen. Bleibt also abzuwarten, ob die angeblichen Turteltauben die mutmaßliche Liebe jemals bestätigen werden oder ob es sich tatsächlich nur um Gerüchte handelt.

So jung und so erfolgreich

Während Mike Singer sein Privatleben also weitestgehend unter Verschluss hält, ging er zuletzt als jüngster DSDS-Juror aller Zeiten in die Geschichte der Casting-Show ein. Mit dem Cover-Song „Verdammt ich lieb‘ dich“ hat der 23-Jährige zudem vor wenigen Wochen einen weiteren Erfolg gefeiert und wurde dabei sogar vom Original-Interpreten Matthias Reim in höchsten Tönen gelobt (mehr dazu hier).