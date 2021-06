Mike Singer im Video über eine Liebesbeziehung und enttäuschte Freunde

Mike Singer über eine Liebesbeziehung und enttäuschte Freunde

21.06.2021 18:00 Uhr

Der junge Pop- und Social-Media-Star Mike Singer hat jetzt über die Schattenseiten des Ruhms gesprochen. Manche Freunde haben ihn schwer enttäuscht. Dieter Bohlen aber nicht.

Im Gespräch mit den wundervollen Kollegen beim Radiosender MDR JUMP zeigt sich der 21-Jährige Sänger ungewohnt offen, was Privates betrifft: „Das ist oft so in meinem Leben, dass ich unfassbar viel unterwegs bin, unfassbar viele Freunde verloren habe, unfassbar viel Vertrauen verschenkt habe.“

Skeptisch bei neuen Bekanntschaften

Vor allem neuen Menschen sei Mike Singer immer sehr skeptisch gegenüber. „Ich glaube ein Riesenpunkt bei mir ist einfach Vertrauen, weil ich eben schon so vielen Leuten vertraut habe, bei denen ich am Ende des Tages gemerkt habe: Ihr seid nur mit mir weil ich im Fernsehen bin, weil ich bei Insta – und was weiß ich – Reichweite habe und Musiker bin. Da fällt es mir natürlich oft schwer, in einer Liebesbeziehung oder auch in einer Freundschaftsbeziehung, standhaft dieses Vertrauen beizubehalten.“

Mike Singer über Vertrauensbrüche

In der Vergangenheit sei sein Vertrauen oft missbraucht worden: „Wenn du jemandem etwas anvertraust und er damit fahrlässig umgeht und das anderen Leuten erzählt oder so. Das ist oft passiert. Wo ich dachte ich kann mit jemanden wirklich über meine Gefühle reden und am nächsten Tag höre ich das von anderen.“

Hilfreich seien für Mike Singer Tipps von einem echten Medienprofi gewesen. Und das war Dieter Bohlen! Als jüngster Juror in der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ saß er mit dem jahrelangen exzentrischen DSDS-Gottvater an einem Tisch.

Auch auf sich selbst konzentrieren

„Dieter ist allgemein so ein Mensch, dem man gerne Sachen anvertraut und der auch seine ehrliche Meinung preisgibt“, erklärte Singer. „Was ich auch mitnehmen konnte für mein Leben ist, dass er sagt: Konzentriert Euch auf Euch selbst, denkt an Eure Familie und macht das, was Euch glücklich macht. Probiert alles andere, was negative Vibes hat, beiseite zu stellen.“

Womit der Dieter ja durchaus recht hat!