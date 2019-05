Mike Singer: Mit 19 schon der Hauptverdiener der Familie

Sonntag, 19. Mai 2019 09:48 Uhr

Popsänger und Songwriter Mike Singer gehört mit seinen 19 Jahren zu den erfolgreichsten Teenagern in Deutschland. Und Kohle verdient er anscheinend auch ganz ordentlich.

„Es spielt bei uns überhaupt keine Rolle, wer wie viel verdient“, erzählte der junge Mann, der noch bei seiner Familie wohnt, der ‚Bild am Sonntag‘. „Aber ich finde es natürlich schön, meiner Familie jetzt mal ein Geschenk machen zu können, weil ich der Haupt­verdiener bin.“ Auch bei ihm gebe es natürlich die typischen Eltern-Kind-Konflikte: „Meistens geht es darum, dass ich zu laut Musik höre. Wenn mein Dad schläft oder Fernsehen gucken will, ermahnt er mich schon mal, die Lautstärke runterzudrehen.“

Des Singers Hologramm in Berlin

Übrigens: Wer bei unseren Bildern doppelt sieht, sieht richtig! Mike wurde diese Woche eine große Ehre zuteil: „Ich fühle mich geehrt als erster Sänger weltweit bei Madame Tussauds Berlin ein Hologramm zu bekommen“, erklärte er in einer Mitteilung. „Als die Anfrage kam, war ich direkt von der Idee begeistert. Sowas ist einmalig.“

Sein Hologramm ist übrigens im neuen „House of #BerlinColours“ in der Wachsfiguren-Ausstellung, in der die Besucher in acht völlig neu gestalteten interaktiven Sets Selfies und Fotos machen können.

Mit gerade einmal 19 Jahren blickt der „Deja Vu“-Sänger bereits auf eine erstaunliche Karriere zurück. Im Alter von 16 Jahren unterschrieb er seinen Plattenvertrag bei Warner Music und nur wenige Monate später erschien sein Erstlingswerk „Karma“, welches auf Anhieb auf Platz 1 chartete. Die Nachfolger „Deja Vu“ und „Trip“ schafften es ebenfalls direkt an die Spitze der Charts. Über 1.5 Millionen Menschen folgen dem charismatischen Sänger bei Instagram und 700.000 Abonnenten zählt er auf seinem YouTube Kanal.